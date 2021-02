No es un secreto que Llanera comenzó a atraer ya hace años a parejas jóvenes que optaron por el municipio, en el centro de Asturias, bien comunicado con cualquier punto de la región y con vivienda nueva a muy buen precio, por debajo del coste de las de las grandes ciudades del entorno, como Oviedo. Esa circunstancia se fue traduciendo en un rejuvenecimiento de su población y en la llegada o el nacimiento de niños. Pero la cuestión es que el número de residentes de corta edad en el concejo no sólo es elevado en los principales núcleos urbanos, sino que cada vez lo es más en las zonas rurales. De hecho, una de ellas, la de Pruvia, tiene 541 menores empadronados. La cifra no es superior a la de Lugo, que cuenta 777, pero sí lo es ya respecto a la de la propia capital, Posada, que tiene 499.

Estos datos proceden del II Plan de Infancia y Adolescencia de Llanera, recientemente aprobado, que permite concluir que en el municipio hay un total de 2.193 menores de edad. De ellos, la mayoría, un 35, 42 por ciento residen en Lugo. En el otro gran núcleo urbano del concejo, Posada, vive otro 22, 75 por ciento. Pero Pruvia supera este último porcentaje de población: reúne, pese a ser un área rural, con vivienda de baja densidad, hasta el 24,66 por ciento de los niños y jóvenes del municipio.

Las familias que llenan a la localidad lo tienen claro: “Vivir aquí es un lujo, la calidad de vida que tienen los niños es mejor que en un núcleo urbano porque andan por ahí todo el día esparciendo, no marchamos de aquí ni con agua caliente”, dice César Rodríguez, padre de Damián y Coral. A los pequeños tampoco les queda duda, disfrutan jugando con otros niños “al pilla-pilla y con las bicis”, dice ella.

La mayoría de las familias jóvenes con hijos son nuevos en la parroquia, aunque muchos de ellos también tienen vínculos familiares en Pruvia. Es el caso de Guille y Sara Pinto, quienes llevan cinco años allí, llegados desde Torrevieja (Valencia). “El cambio fue radical y estamos muy bien, porque criar aquí a los niños no es lo mismo que en la ciudad, crecen rodeados de naturaleza y con más libertad”, dice su padre, Pedro Pinto. El único inconveniente es tener que coger el coche para todo, pero asegura que las ventajas son superiores. “Al final, metido en la rutina lo tienes que coger para todo igual y te acostumbras”, explica.

Que puedan crecer entre caleyas y praos es uno de los puntos que más valoran las familias. “Andan por ahí con las bicis todo el día y estás tranquilo, incluso cuando son pequeños. Además es una vida más tranquila, no sé si es bueno o malo, pero les quitas del barullo de la ciudad y amistades o cosas que se puedan complicar en su futuro. Es una pequeña burbuja”, señala Alejandro Castro, padre de dos preadolescentes.

Una libertad y entre naturaleza que los niños también valoran porque salir a jugar fuera “es lo mejor, sobre todo si hace buen tiempo”, dice Guille Pinto. También Yaiza y Nerea Castro lo piensan así: “Aquí es todo mejor y más tranquilo, vamos con las bicis con algunos vecinos, aunque es complicado juntarse porque las casas están muy dispersas”, opina Yaiza Castro.

A partir de estas reflexiones, surge una reivindicación vecinal. Y es que los más pequeños, como los mayores, tienen las cosas claras: piden un espacio público con, al menos, unos columpios.

Afirman que así podrán tener un punto de encuentro, un lugar donde conocerse, jugar, socializar y poder organizar actividades comunes. Un parque que reúna al futuro de la parroquia rural más joven de Llanera.