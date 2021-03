Peñaflor, en Grado, quedará protegida de las crecidas del río Nalón por cien años

El río Nalón no volverá a inundar Peñaflor (Grado) en cien años. Es el período de retorno que se estima en el proyecto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para elevar y ampliar el caballón que protege la localidad de las constantes y dañinas avenidas que sufre. Una obra que será ejecutada por el Ayuntamiento de Grado, que destina 45.195 euros del remanente de tesorería para el desarrollo de las labores, que incluyen también una sala de bombeos para evitar los embolsamientos de aguas pluviales que se registran en el túnel que libra las vías del tren.

La obra ha sido muy reivindicada en los últimos años por la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, una población en la que se han registrado dos grandes inundaciones en los últimos años, en concreto, en 2010 y 2018. “Costó mucho trabajo que la Confederación hiciese el estudio y como no paga obras en núcleos urbanos, el Ayuntamiento lleva a cabo la obra porque si no, no se iba a hacer nada”, señala Chema López, presidente del colectivo.

Los trabajos consistirán en la ampliación y elevación de cota del caballón de tierra que defiende la localidad de las embestidas del agua. En la actualidad, tras la última obra, pasaron de un período de retorno de cinco a 13 años, que ahora se aumenta hasta 100. Por lo tanto, la obra mejorará considerablemente la tranquilidad de los vecinos, sobre todo, los de las casas más cercanas al río Nalón. “Si viene una crecida muy fuerte no se va a poder (evitar el desbordamiento), pero todo lo que nos dé una solución a los problemas de inundaciones que tenemos es bienvenido”, dice López.

Además, en el proyecto se prevé la creación de una sala de bombeo para evitar la acumulación de agua de lluvia en la zona del túnel del tren, en las inmediaciones del apeadero. Ahora mismo cuenta con una sola bomba y la idea es instalar dos “por si estropease una; así siempre quedaría otra en funcionamiento”, explican los técnicos municipales encargados de llevar a cabo el proyecto de obra avalado por la Confederación con el objetivo de impedir la entrada del río Nalón en Peñaflor en épocas de crecida.

Una obra de protección que ha sido negociada y consensuada entre el equipo de gobierno de IU y el PSOE, en la oposición, dentro del paquete de inversiones con cargo al remanente de tesorería. La principal consignación es para el proyecto y la dirección de obra del centro cultural en los antiguos Almacenes Miranda, dotado con 163.350 euros, y cuya selección está en trámite y a punto de ser adjudicada. También prevén 40.000 euros para el acondicionamiento del palacio Fontela como espacio museístico, y 54.000 euros para la adquisición de las viviendas ubicadas frente al inmueble, en la calle Eduardo Sierra, como ampliación en el casco histórico del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, ubicado en el polígono industrial de La Cardosa.

El resto de las partidas son para obras de mejora como la reparación de las carreteras del Bondeyo y Curueza, en la parroquia del Fresno, con 65.577 y 35.345 euros, respectivamente. Las inversiones del remanente de tesorería también dirigen 48.236 euros para la adecuación de la plaza del Barquillo, con el objetivo de dar solución a los problemas de goteras que genera en el aparcamiento subterráneo y acondicionar el espacio.

Por otro lado, se destina una partida de 28.689 euros para la mejora de la vía Doró a Sama de Grado. Y, por último, habrá 39.500 euros para la renovación de la traída de agua de San Pelayo Sienra, 13.000 euros para asfaltar el acceso a la iglesia de Bayo y 35.807 euros para el asfaltado de los interiores de Llauréu. Unas inversiones que suman un total de 568.720 euros que serán financiados con el remanente de anteriores ejercicios.