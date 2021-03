La plaza de médico vacante en Nava se cubrirá de modo inmediato, dice el Alcalde

El alcalde de Nava, Juan Cañal, aseguró ayer que da “por resuelto” el problema surgido en el centro de salud naveto tras la jubilación de uno de los médicos, cuya marcha hacía necesaria la cobertura de la plaza para no sobrecargar de trabajo al resto de facultativos que atienden la comarca. Cañal aseveró que tras trasladar a la gerencia del Área Sanitaria IV la situación “se va a cubrir la vacante”. “Se lo trasladé hoy (por ayer) a la gerencia y ya me ha dado la solución, que se va a aplicar de manera inmediata”, apuntó el regidor.

Hasta hace unos días, eran cinco los médicos que atendían a la población de Nava y de otros dos municipios de la comarca. Tres de ellos estaban en el centro de salud naveto –uno se desplazaba al periférico de Ceceda–, uno en Bimenes y otro más en Cabranes.

Al retirarse uno de ellos, la plantilla quedó en cuatro facultativos para atender a la población de esos tres concejos, provocando temor ante la posibilidad de que la plaza no se cubriera y de que los médicos que quedaban tuvieran que repartirse el cupo del compañero recién jubilado.

“El médico que se ha jubilado tenía un cupo de 1.638 pacientes, por encima de lo máximo, que se trata que no exceda de los 1.500. Al retirarse y no haberse cubierto aún la plaza, de su cupo tienen que hacerse cargo los cuatro compañeros que quedan, que ya están a tope. Y esto puede generar una situación de sobrecarga bastante importante”, indicaron ayer fuentes conocedoras del problema.

“Sin poner parches”

“Lo que no se puede hacer es no cubrir ese puesto, cubrirlo con parches o tres días a la semana, como si los otros dos días la gente no se pudiera poner enferma. Tampoco se puede decir que para cubrirlo quitamos al médico que da las libranzas, porque si hacemos eso queda el hueco del que da esas libranzas, cuyos enfermos tendrían también que de dividirse entre el resto de médicos disponibles. Por tanto, no vale cambiar el problema de una consulta a otra. El tema asistencial sigue estando ahí”, añaden las mismas fuentes, que apuntan que la situación se ha puesto en conocimiento de la gerencia del área sanitaria para que “la cosa no se encone”.

Por su parte, desde la consejería de Salud del Principado indicaron ayer por la tarde que la situación está resuelta. “La gerencia del área sanitaria IV, a la que pertenece el citado centro de salud, confirma que ese cupo está cubierto”, señalaron fuentes de la consejería.

Buena parte de los facultativos que atienden la comarca de Nava, Bimenes y Cabranes tienen ya edad de jubilarse, según señalaron fuentes conocedoras de la situación, que temen porque el problema pueda repetirse a corto plazo si alguno más de ellos se jubila en fechas próximas.

“A excepción de uno de ellos, todos han sobrepasado la edad de jubilación y los años de cotización necesarios para poder retirarse. Es cuestión de tiempo que digan que también se van”, explican.

“Este de Nava es un centro de salud al que hace un par de años se consideró como el que tenía la presión asistencial más alta y, curiosamente, es de los pocos que no tienen listas de espera”, añaden las mismas fuentes, para poner en valor la calidad de la asistencia y el trabajo duro de los profesionales para atender las necesidades de la población de la comarca.