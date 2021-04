Siero ingresa casi 2,2 millones de euros por las licencias para Amazon en Bobes

El Ayuntamiento de Siero ingresará más de dos millones de euros por las distintas licencias y tasas para la construcción de las instalaciones de Amazon en el polígono de Bobes. En concreto, serán 2.189.048,84 euros, según la cifra facilitada por el alcalde, Ángel García. La mayoría de la suma ya se ha cobrado y únicamente resta el abono de una parte, 342.726,45 euros, correspondiente a la plusvalía por la venta de la parcela.

De la cifra global de más de dos millones de euros, la cuantía más elevada, que se ha pagado esta misma semana, corresponde a los diversos permisos para el desarrollo de la gran nave de la multinacional: 1.593.192, 66 euros por tasas e impuestos de construcción, obra y actividad. El regidor, que compareció ayer en rueda de prensa telemática para hacer públicos estos datos, quiso dejar claro que Amazon no recibe ningún tipo de subvención ni ayuda pública y que dar a conocer los ingresos municipales por el desarrollo de esta instalación es un “ejercicio de transparencia” frente a quienes hablan de un “oscurantismo” que, a su juicio, subrayó el Alcalde, nunca ha existido.

Los ingresos por tasas y licencias de la instalación de Amazon en Siero casi duplican los que por este mismo concepto tuvo el municipio en 2020 –algo más de 1,2 millones- y superan ampliamente la previsión de recaudación del presupuesto municipal de este año, establecida en 950.000 euros. El Alcalde afirmó que es posible que estas sumas permitan convocar una nueva línea de ayudas a autónomos y empresas afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria y que se añadiría a la convocatoria ya en marcha por valor de un millón de euros.

Preguntado acerca del modo en que se primará a los vecinos de Siero en el proceso de selección de personal para la multinacional, explicó que aún no hay nada decidido. “No hay ninguna previsión ni sobre cómo se hará ni sobre qué número de empleos para el concejo, pero sí que el municipio tenga un papel protagonista en esa selección y ha habido conversaciones. Lo que puede tener más sentido es que haya una fase previa de selección entre personas de Siero y, a partir de ahí, ya se busquen luego los perfiles sin cubrir. Ese sería un escenario posible, pero hay que verlo. Amazon no va a renunciar a su procedimiento en cuanto a las exigencias por perfil necesario y tipo de proceso selectivo. Otra cosa es que hagamos una selección previa con personas que estén empadronadas en Siero”, explicó.

El Alcalde insistió también en que ha solicitado a la multinacional que, en el proceso de selección de personal para cubrir los puestos de trabajo que generará Amazon en Siero se dé alguna prioridad a las personas con discapacidad. “Ya existe un porcentaje de empleo por ley para este colectivo, pero hemos pedido que sea por encima del reglado. Es un compromiso que tenemos con los colectivos que representan a estas personas en el concejo”, añadió.

Con el inicio de la actividad de la compañía americana, prevista para el verano de 2022, se crearán en torno a mil empleos en una primera fase, que puede llegar a dos mil en el momento de pleno desarrollo. García volvió a rechazar ayer las críticas a la instalación de Amazon en Siero, fundamentalmente por parte de Podemos, y aquellas que apuntan a que se “daña al sector productivo del municipio”.

“El Ayuntamiento no decide si Amazon vende o no vende. Lo que sé es que está vendiendo a día de hoy igualmente y que como responsables municipales nosotros lo que hemos hecho es pelear porque una actividad que no regula el Ayuntamiento deje riqueza en Siero en vez de dejarla en otra parte de España o de Europa. El hecho de que esté en Siero no va a cambiar el orden del mundo, si alguien quiere cambiar la legislación sobre la venta online deberá acudir al lugar donde se legisla para ello”, apuntó el regidor.

“Yo no compro en Amazon, pero genera riqueza y la quiero aquí”, dice el regidor

El Alcalde hizo ayer también una confesión: “Yo no compro en Amazon, es una cosa voluntaria”. “Pero incluso si fuera un extremista anti venta online, que no lo soy, actuaría de la misma manera que lo he hecho”, concluyó. La obra de construcción de la gran nave de Amazon en Bobes, sobre una parcela con una superficie bruta de más de 200.000 metros cuadrados, la efectuará la empresa Dragados, la misma que realiza actualmente el movimiento de tierras para la sociedad Sogesproa, encargada de la gestión de esta parte inicial de los trabajos de adecuación del terreno previos al inicio de las edificaciones.