El IES de La Fresneda arrancará “poco a poco”, con cuatro aulas en septiembre

El instituto de La Fresneda entrará en funcionamiento “poco a poco” y con solo cuatro clases en septiembre: dos de 1º de la ESO y otras dos de 1º de Bachillerato. Esa es la previsión que maneja la consejera de Educación, Carmen Suárez, que ayer visitó el colegio de la urbanización sierense, del que saldrá parte del estudiantado del futuro centro. En él cursan hoy 6º de Primaria un total de 52 niños, que tendrán reserva de plaza en el nuevo IES, el más moderno de Asturias no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también pedagógico. Las aulas serán “más abiertas” y se fomentará el “trabajo en equipo”, afirmó la titular de Educación. Las obras ya están en su recta final, en concreto, “al 94 por ciento” de ejecución.

Este instituto será el primero en ver la luz de los tres programados dentro del plan “Espacios”, del anterior equipo de la Consejería (el de Genaro Alonso). La idea era aprovechar la construcción desde cero de tres nuevos centros para darle un giro al sistema educativo, mediante aprendizaje cooperativo, aulas dinámicas sin mesas para el profesor, clases en los pasillos... Los otros dos IES previstos, pero aún lejos del estado del de La Fresneda, son los de la Florida y la Corredoria, ambos en Oviedo. “Este curso esperamos que reciban un impulso y sea posible tener al menos el proyecto para comenzar en cuanto se pueda”, comentó la Consejera.

Carmen Suárez explicó que el instituto de La Fresneda abrirá en septiembre solo con dos cursos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, porque “un centro educativo necesita configurarse poco a poco”. Y más teniendo entre manos una propuesta pedagógica innovadora. “Un equipo directivo no se forma de hoy para mañana; hay que configurar poco a poco la estructura del centro, planificar el currículo a raíz de la nueva ley educativa", detalló. En septiembre echará a andar con dos clases de 25 alumnos cada una en 1º de la ESO y otras dos con un máximo de 30 estudiantes por aula en 1º de Bachillerato. En esta etapa habrá dos modalidades: Ciencias y Humanidades. El resto de niveles se incorporarán de manera sucesiva en los siguientes años.

La titular de Educación recalcó que el futuro equipo directivo tendrá que “hacerse cargo de una propuesta pedagógica innovadora y que esté acorde a los nuevos tiempos”. Aunque, agregó, la pandemia ha acelerado esa transformación en la mayoría de centros de la región. “Los profesores han recibido cursos de formación y hemos hecho una dotación sin precedentes de medios tecnológicos. Así que yo creo que el profesorado estará preparado”, explicó.

Suárez aprovechó la visita al colegio de La Fresneda, que realizó junto a la directora general de Planificación e Infraestructuras, Lydia Espina, para aplaudir el trabajo desempeñado por los profesores durante el covid. “Los centros han trabajado muchísimo, han hecho las cosas bien. Siempre se puede mejorar todo, pero el trabajo que han hecho desde septiembre hasta este momento creo que es impagable”, subrayó. Y puso como ejemplo al propio centro sierense. Su directora, Beatriz Suárez, señaló que los planes de contingencia han funcionado y que el principal problema al que tuvieron que hacer frente fue la falta de espacios. “El último ajuste que hemos hecho es la incorporación en todas las aulas de medidores de CO2”, dijo.

La Consejería ya trabaja en la organización del próximo curso y “en breve” dará directrices. “Este año estamos en una situación más controlada, ya hay una cultura organizativa en pandemia, y quizá no haya tanto miedo e incertidumbre”, indicó. Sobre la vacunación, Suárez afirmó que ya ha recibido la primera inyección todo el profesorado de Infantil y de Educación Especial, y aseguró que Salud es sensible a la petición de los sindicatos docentes de que la segunda dosis no coincida con las oposiciones de Secundaria, en junio.