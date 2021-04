“Leer es una de las cosas que me salvaron la salud mental en el confinamiento”

Andrea Izquierdo (Zaragoza, 1995) es escritora e influencer. En sus redes sociales cosecha un gran número de seguidores, precisamente, hablando sobre literatura. Pertenece a una nueva generación de amantes de la lectura que no duda en destacar tanto los clásicos juveniles contemporáneos como los tradicionales. El lunes, a las 19.00 horas, protagonizará una teleconferencia organizada por el Ayuntamiento de Siero.

–Para los que no la tengan tan controlada, ¿quién es Andrea Izquierdo?

–Desde pequeña soy lectora y me gusta mucho escribir. El punto álgido fue cuando descubrí que en YouTube se hacían vídeos sobre libros. Me apetecía compartir lo que leía y me uní. Crecí mucho en seguidores, mucha gente de España y Latinoamérica comenzó a interesarse. Posteriormente, empecé a escribir mas seriamente, a publicar mis primeros libros. Ahora me dedico a la escritura y a la edición.

Convertir tu hobby en trabajo es muy bonito, me dedico a la escritura y a la edición

–¿Cómo entró en su vida la lectura?

–Desde luego la lectura no entró en mi vida a través de los libros obligatorios del instituto, sino los que me recomendaban y compraban mis padres, y me enganchaban. Recuerdo la saga de Harry Potter, por ejemplo. Pensaba, esto engancha un montón y me encanta. Siendo consciente de que era una saga, pensaba que no podía esperar al siguiente.

–Harry Potter parece muy importante para usted, incluso su autora está presente en su seudónimo en redes sociales...

–Sus libros me acompañaron de una manera muy curiosa. Yo solía tener la misma edad que el protagonista según iban saliendo los libros. Las películas también. A la autora la admiraba por su historia de superación. Quedarse sola tras ser maltratada por su ex, sacar adelante a su hija y aún así seguir luchando por su sueño.

–¿Qué importancia tienen las redes sociales para un lector?

-Yo me lancé a hablar de libros en redes porque no tenia a nadie con quien compartir mis lecturas. Me parecen una herramienta fundamental a la hora de la comunicación entre personas jóvenes. Igual que puedo subir una foto de mis vacaciones, se me ocurrió mostrar esto. Al final creamos una comunidad de personas a las que nos gustaba mucho leer y no teníamos un grupo de amigos lectores.

–¿Ha sido la lectura un refugio para usted?

–Claro, por supuesto. Justo iba a mencionar el confinamiento, la lectura es una de las cosas que me han salvado la salud mental durante ese periodo y los meses posteriores. Servía para abrir una ventana y desconectar, o viajar, ahora que no se puede. Yo siempre que estoy pasando un mal momento recurro a un libro, porque hay uno para que cada sentimiento y cada situación.

–¿Qué vías hay para entrar en el mundillo?

–Convertir tu hobby en un trabajo es muy bonito, pero puede tener una parte que no nos imaginamos y acabas hasta las narices. Por ejemplo, te puede tocar leer libros muy rápido, para hacer un informe. En todo caso, para todos los que nos gusta leer y escribir es muy bonito ver la cadena de un libro, hasta que se publica y es que, ni siquiera acaba ahí. Me llamó la atención y me gustó que haya gente de ramas de estudios muy diferentes involucradas.