Encrucijada de caminos

Otra importante inversión ha sido la Autovía de la Industria, que discurre entre Lugones y Posada de Llanera, con una longitud de 4,5 kilómetros. Fue inaugurada el 10 de setiembre de 1997 por el Presidente del Principado, Sergio Marqués. Con esta autovía se logró descongestionar el tráfico en la zona central, hasta entonces ahogada por la influencia de los polígonos de Asipo y Silvota, así como el Parque Tecnológico del Principado.

También hay que incluir en este balance de encrucijadas de caminos en torno a Lugones la llamada vía rápida que levantó protestas vecinales canalizadas por la Asociación de Vecinos “San Félix”. Este tramo, con una longitud de 5,7 kilómetros y que discurre paralelo a las vías de Feve, desde las inmediaciones de la estación de Económicos de Oviedo para llegar a la Venta del Gallo, tras cruzar el Carbayu y parte de la finca Santa Bárbara, ahora conocida como La Cebera. Las protestas logran que, en vez de partir en dos el barrio residencial de El Carbayu, se decida la construcción de un túnel de 375 metros de largo, que después se desdobló. La movida vecinal dio su fruto y el barrio sigue intacto.

Ahora se está construyendo un nuevo carril de la autopista “Y” desde Oviedo a Lugones. La carretera que enlaza Oviedo, Gijón y Avilés fue inaugurada el 13 de febrero de 1976 por el ministro de Obras Públicas, Antonio Valdés González.

Una reflexión sobre la amistad. Es una planta de lento crecimiento. No hay que precipitarse en establecer una relación de verdadera amistad hasta que el tiempo se encargue de demostrarnos una sintonía de afinidades. De las tres facetas o condiciones que caben destacar del ser humano, la belleza física, la del trato o la belleza interior, esta última es la que de verdad merece la pena valorar y tener en cuenta a la hora de aceptar una amistad. No debemos olvidar nunca que los verdaderos amigos los hallarás en el infortunio, no en la dicha.

Carpas para el instituto Astures. Aparte del polideportivo del instituto, que se queda pequeño para tantos alumnos, los responsables del centro decidieron, por vez primera en 50 años, instalar dos carpas para que los neños de primero se refugien bajo ellas durante el recreo en los días de lluvia. Es una buena medida, que los alumnos agradecerán.

Perlas de la sabiduría. “Dichoso quien sea capaz de olvidar lo que no tiene remedio” (De la ópera “El Murciélago”).