¡Menuda semana! No me refiero a nada de la difícil situación sociosanitaria que soportamos ni al encaje de bolillos para intentar frenar una cuarta ola. Hablo de Rociito. Irrumpió, cobrando lo suyo –igual un millón de euros– como paradigma de la mujer psicológicamente aprehendida y haciendo que las cartas pasasen de las manos de Antonio David a las suyas. Como no podía ser menos, aparece la señora Ministra de Igualdad para “hacer caja”. La ética compasiva de cualquier persona con sensibilidad normal genera conmiseración cuando descubre el dolor de un persona en debilidad, cosa que no es patrimonio de mujeres ni de hombres. Y, sabiendo que hay muchas personas en sufrimiento por su relación actual o histórica con la pareja, la Ministra aparece para que en este caso de persona pobre y sin recursos profesionales de las leyes o la psiquiatría le ayuden a salir airosa de la situación. Hay que soportar en la televisión cada cosa... Hasta soportamos que se dijese el miércoles en el telediario de las 15.00 horas, en la misma cadena, hablando de las rebajas de sueldo de prelados en el Vaticano, que los cardenales tendrían una rebaja de cinco mil euros mensuales en su sueldo. Creo que el presentador ni idea, o estaba pensando en los colaboradores de “Sálvame” que reciben unos cinco mil euros semanales de media por arreglar las vidas de los más necesitados. Claro que como es “programa para maricones y personas de izquierda” (Jorge Javier dixit), sí se lo merecen.