El milagro producido en dos mandatos municipales

Segregación. Una de las prioridades de la Asociación “San Félix” era la de iniciar el camino para la segregación de Lugones de Siero. Dicho sea de paso, hasta hace 200 años Lugones pertenecía a Oviedo, pero con la llegada al poder de Fernando VII, el Rey Felón, este pueblo pertenece al cuarto concejo de Asturias. Será difícil, dada la idiosincrasia de la población, valorar en su justa medida la valentía y arrojo de un grupo de vecinos que se embarcaron en esta aventura. Aprovechamos esta coyuntura para dejar constancia de las reivindicaciones segregacionistas. A finales del siglo XIX la concejala Elvira lleva al Pleno Municipal de Oviedo la demanda de integrar a Lugones en Oviedo (5 kilómetros) por proximidad a esta ciudad y la distancia que media con Pola de Siero (14 kilómetros), sin entrar en más detalles. Tampoco fructificó otra movida promovida por un grupo de vecinos el 8-11-1925. Entre otros nombre figuraban Guzmán Sánchez, Víctor Menéndez, Antonio Fernández Carril “El Pegu”, etc.

Mejoras conseguidas. Los que vivimos desde dentro el desarrollo de este movimiento, hay que decir que, salvo la segregación, prácticamente todos los demás objetivos se consiguieron. A saber: soterramiento del tendido eléctrico; II fase Parque de la Paz (antes de la Manzana); Senda Verde la Cebera; Mercadillo semanal, Centro de Día; Reforma Instituto Ástures, como nuevo, más polideportivo; restauración Escuelas Viejas y adaptadas para Centro de Formación del consumidor; ornamentación de tres glorietas: Los Peñones, Cruce Viejo y Nuevo. Zonas ajardinadas; polideportivo; mejora campo de fútbol Santa Bárbara; bolera cubierta; notaria, mejoras de la entonces tenencia de Alcaldía y cuartelillo municipal.

En el periodo del mandato 2003-2007, se repite el pacto para la gobernabilidad del tripartito: PSOE-IU-Conceyu, y nuevamente se cumplen los acuerdos. Queremos resaltar que en el acto protocolario para la firma del pacto que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, el 13 de Junio de 2003, la falta de asistencia de los vecinos fue para nosotros muy llamativa. Parece que solo interesa criticar en los bares y la calle. Tanto en uno como otro mandato del tripartito ejerció de Alcalde el desaparecido Juan José Corrales.

Las mejoras llevadas a cabo en dicho mandato fueron las siguientes. Solución enlace Paredes-Vía rápida, o sea, puente de Los Peñones. Gestión construcción puente rodado Puente Vieyu y otro desde El Carbayu. Ejecución 3ª fase del bulevar, Avenida de Gijón. Construcción nuevo Centro de Salud (inaugurado el 16 de Junio del 2006). Creación escuela infantil 0-3 años. Gestiones de viviendas para jóvenes. Desarrollo urbano en varias zonas, especialmente en la Ería y en Canales. Encargar un estudio de viabilidad de Lugones a cargo de la Universidad de Oviedo, en poder del Ayuntamiento de Siero. Se cumplió y la Universidad presentó un exhaustivo estudio que abarca la contemplación de las posibles alternativas de organización administrativas que se pueden dar para Lugones desde un punto de vista jurídico, económica y social. Acometer la reordenación de tráfico en los núcleos de Lugones, Pola y Berrón. Ejecución 3ª y última fase parque de la Manzana central, después bautizado como Parque de la Paz. Gestión para la puesta en marcha de Telecable. Un punto incumplido ha sido el de la Junta de Distrito para Lugones, que se perdió en la noche de los tiempos.

Vivencias locales. Uno, que ha vivido desde dentro el discurrir de la vida de Conceyu, colectivo creado sin ideologías políticas, porque para trabajar por un pueblo, barrio o ciudad no es necesario estar afiliado a un partido político, los pocos que colaboramos en esta maravillosas aventura, hemos cumplido con creces como ciudadanos. Por mi parte, además, tengo a gala poder decir que para las elecciones locales de 1999 (tercera participación de dicho colectivo), redacté un texto con el enunciado “Todo un reto para un futuro prometedor, cuyo éxito depende de ti”, que se distribuyó por el pueblo, esgrimiendo 20 razones y un objetivo. Algunos de esos puntos: 1) porque estamos integrados en Lugones, vivimos y sentimos todo cuanto afecta a nuestro pueblo; 3) porque deseamos contribuir y defender la dignidad ciudadana por medio de su participación para conseguir un pueblo más habitable; 6) porque la utopía es el principio del progreso y el diseño de un porvenir mejor; 7) porque el trato recibido a lo largo de décadas de los poderes municipales y regionales hiere nuestra dignidad ciudadana; 10) porque carecemos de ambiciones partidistas, nuestro motor principal radica en nuestras inquietud; 13) porque la rebeldía no es patrimonio exclusivo de la juventud; 13) porque la rebeldía se purifica con el éxito; 15) porque nada ni nadie nos amedrentará, ni con calumnias, difamaciones e injurias. Nuestra más absoluta indiferencia para cuantos chismes se viertan sobre nosotros, etc.

El caso es que, después de esta valiosa aportación al pueblo, el grupo de Lugones desapareció del mapa municipal al no alcanzar en las siguientes convocatorias electorales los votos necesarios para lograr al menos un concejal que pudiera representarnos directamente en la Corporación Municipal de Siero. Llegado este punto, tengo que decir, porque si no reviento, que los ciudadanos de Lugones no supieron valorar la labor desarrollada, como queda indicado, por Conceyu a la hora de depositar la papela en las urnas. Queda claro, pues, que el fracaso en realidad fue del electorado de Lugones. Sin embargo, el ejemplo positivo lo tenemos muy cerca en el electorado de la Urbanización La Fresneda, que, como se sabe, aún mantiene un concejal de su Plataforma en la Corporación Municipal de Siero. Nos han dado un claro ejemplo.

Para cerrar esta crónica de cuerpo entero, nos cabe la satisfacción de admitir con suma tranquilidad y no menos satisfacción que, con el gobierno municipal que preside Ángel-Antonio García González, cargo que viene desempeñando desde 2015, está demostrando su capacidad como gestor. El concejo en general puede dormir tranquilo y Lugones también para no desconfiar de la Pola política. Como opinión particular, es la primera vez en democracia que a un alcalde de Siero, al menos de momento, no se le puede reprochar nada en cuanto a su gestión. En lo que queda de siglo, los vecinos de este concejo no encontrarán otro gestor con tanta entrega y empuje, y, si no, al tiempo.

Perlas de la sabiduría.

Ser de derechas o de izquierdas es una de las infinitas formas de estupidez (Ortega y Gasset).