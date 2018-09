UGT y CC OO denuncian el "nulo compromiso" de la ministra Ribera

A la completa insatisfacción por el documento presentado, los sindicatos mineros añadieron su "decepción" al carecer la reunión de representantes políticos de nivel. Cuando llegó el nuevo Gobierno, tanto UGT como CC OO solicitaron una reunión con la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, o al menos con el secretario de estado de Energía, José Domínguez. De momento, sus peticiones no han sido escuchadas. No hubo siquiera representación política de alto nivel en las dos reuniones que, hasta el momento, pueden definir el cierre inmediato o no de la minería del carbón.

"Falta voluntad política. La ausencia de la ministra y del secretario de estado que, aún después de 100 días en sus cargos, no se han dignado a dialogar ni un minuto con los responsables sindicales de la minería", denunció Víctor Fernández, de UGT. Jesús Crespo, de CC OO, destacó que "Teresa Ribera y José Domínguez han vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora".