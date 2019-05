Mieres amanece empapelado de pasquines contra el Alcalde: "Es ruin y cobarde"

La precampaña de los comicios municipales irrumpió ayer en Mieres de manera bastante mugrienta. El municipio amaneció con el suelo empapelado de pasquines contra el Alcalde. Varios miles de impresos fueron lanzados por todo el concejo durante la madrugada acusando a Aníbal Vázquez de estar cobrando en dinero negro del Ayuntamiento. La dirección local de IU presentará mañana una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional: "Esto es una tropelía antidemocrática y entendemos que un claro delito. Nunca antes habíamos asistido a un comportamiento parecido, buscando hacer daño a una persona que cuenta con el cariño y el apoyo de muchos ciudadanos, incluso entre los que no le votan", apuntó ayer Beatriz González.

La secretaria general de IU fue contundente al censurar un comportamiento que calificó de "injustificable". "Se trata de un hecho ruin y cobarde. No se puede recurrir a la calumnia para intentar ganar votos o hacer que otros los pierdan", señaló visiblemente afectada Beatriz González. IU está estudiando con sus servicios jurídicos el procedimiento a través del que tramitará mañana la denuncia. La coalición pondrá los hechos en manos de la Policía Nacional y aún está por decidir si el Alcalde se sumará a la denuncia también a título personal. Existe el convencimiento de que la investigación policial permitirá identificara a los autores de esta "sucia campaña de difamación". De momento, empresarios locales con cámaras en sus establecimientos ya se han puesto en contacto con el entorno del gobierno local para poner las grabaciones privadas de vigilancia a disposición de la investigación. El primer análisis de los folletos apunta a que se han confeccionado en una imprenta.

Los pasquines, del tamaño de la palma de una mano, han aparecido por todo el concejo. Son miles los papeles que se han tirado por las calles tanto del casco urbano de la capital como de las principales zonas residenciales, como Santa Cruz, Ujo o Turón. Son anónimos. IU no quiso entrar ayer en especulaciones sobre la autoría del escrito que, en síntesis y sin aportar ningún tipo de prueba o explicación, acusa al regidor de cobrar mensualmente del Ayuntamiento 1.500 euros en dinero negro. "Más que apuntar a nadie, lo que hacemos es descartar. Pensamos que esto no proviene de grupos políticos con representación actualmente en el Consistorio". Beatriz González no se sintió capacitada para ir más lejos: "No vamos a caer nosotros también en la calumnia".

IU no señala, pero la coalición está decidida a perseguir a los autores del anónimo ataque al Alcalde. De lo que la dirección del partido está convencida es de que hay un interés político tras la trama: "Esto no lo han hecho un par de amigos, fue organizado. No se puede recurrir a la calumnia y a la mentira de manera tan desvergonzada", subrayó González. El partido pidió ayer colaboración ciudadana para intentar identificar a los autores del ataque al regidor. Todo indica que utilizaron al menos un coche, ya que de no ser así hubiera sido imposible cubrir, como se hizo, todo el concejo. En el casco urbano los panfletos se tiraron hasta en calles peatonales del centro de la ciudad: "Hay actuaciones que bajo ningún concepto se pueden justificar", indicó González.