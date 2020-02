La iglesia de Caleao volverá a repararse tras la "chapucera" restauración de 2015

El tejado de la iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao (Caso) volverá a ser reparado en los próximos meses, tras la "chapuza" realizada en su restauración en el año 2015. Unas obras que los técnicos de la entonces denominada Consejería de Educación, Cultura y Deporte dieron el visto bueno, pese a los defectos que demostraron al poco tiempo: las nuevas tejas "volaban" en los días de mal tiempo, y no aguantaron la primera gran nevada, lo que provoca desperfectos en el interior del templo, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2014.

Un monumento asturiano que sufrió un fallo monumental en su restauración, y que ahora quiere subsanarse. Tal y como indicó el alcalde de Caso, Miguel Fernández, en una reunión reciente con los responsables de la actual Consejería de Cultura "me dijeron que se iba a sacar a licitación el arreglo del tejado" de la iglesia. Hubo negociaciones para que la empresa que realizó la fallida restauración asumiese los desperfectos y realizase la obra sin coste para las arcas públicas, pero lo cierto es que, al menos hasta donde sabe el regidor casín, no fructificaron. "El problema está en que los técnicos de Cultura, la arquitecta, que ya no está, no puso objeciones en el momento de recepcionar la obra". "Se dio el visto bueno, pero el problema sigue ahí", añadió Fernández, que espera que la nueva contratación se realice "cuanto antes".

El tejado que se puso en 2015 acabó descomponiéndose. "No valía, pusieron unas tejas ligeras, sin peso, y como con una laca que hacía que resbalasen". Así, el viento las movía, y las nevadas -relativamente frecuentes en los inviernos casinos-, las echaba abajo, "no aguantaban la nieve".

Se da la circunstancia de que la declaración como Bien de Interés Cultural de la iglesia de Santa Cruz la Real también afectó al resto del pueblo, que pasó estar catalogado y protegido en su totalidad. "Ahora los mismos que dieron de paso esta chapuza son los que impiden y ponen trabas a que los vecinos hagan arreglos en las viviendas, o a que haya inversiones para recuperar algunos inmuebles", denunció el Alcalde. Un problema, el de la excesiva burocracia y el del poder de los técnicos, "que es algo que no solo nos perjudica a nosotros, está pasando en toda Asturias. Hace que la gente se eche para atrás. Es algo a estudiar y a corregir, está muy claro".

La Asociación Amigos de Santa Cruz la Real fue siempre la impulsora de la conservación del templo, que data del año 1594. En repetidas ocasiones, junto a los vecinos del pueblo, han alertado de la situación de la iglesia. El exconsejero de Cultura, Genaro Alonso, llegó a asumir en la Junta los fallos en la reparación.

El presupuesto de la obra de la discordia fue de 170.381 euros. Ocho empresas presentaron ofertas para acometer los trabajos. Previamente a esta actuación, se pusieron en marcha varias iniciativas de restauración en el emblemático templo de la localidad casina. Estas actuaciones fueron impulsadas por los propios vecinos de Caleao, que obtuvieron la colaboración del Principado. Entre los elementos en los que se actuó figuran los retablos.

El Consejo de Patrimonio destacó, a la hora de dar al templo la catalogación de BIC, que es una auténtica joya, "de excepcional calidad", tanto arquitectónicamente como por las obras que contiene en su interior.