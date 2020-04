IU critica el presupuesto de Sobrescobio: "No refleja la situación actual"

Izquierda Unida (IU) rechaza el borrador del presupuesto que el gobierno municipal de Sobrescobio presentará hoy para su aprobación en el Pleno "al no reflejar la situación actual ni la que va a tener el municipio a lo largo del año". Así lo aseguró Alejandro Alonso, portavoz municipal de la coalición, que considera que las cuentas municipales elaboradas por el PSOE "no son realistas", ya que no han sido adaptadas a la situación generada por la crisis sanitaria, lo que hará que la formación vote en contra.

"No entendemos cómo después de todo el tiempo que han tenido para realizar la propuesta de los presupuestos no han incluido una partida para ayudas a autónomos y empresas de nuestro municipio", dijo el edil. Esa partida, añadió Alonso, "tendría que salir de la modificación de otras partidas presupuestarias de gastos, como pueden ser ferias, promociones turísticas, mantenimiento de centros y de gastos de las escuelas públicas que debido al COVID-19 no se van a llevar a cabo".

Considera IU que el equipo de gobierno municipal "no solo no ha reflejado la situación actual, sino que ha llevado a nuestro municipio a una prórroga presupuestaria durante cuatro meses pese a poseer una mayoría absoluta que le permite sacar adelante unos presupuestos independientemente del voto de la oposición". El presupuesto municipal de Sobrescobio asciende a 1.390.585 euros.

Alonso subrayó que "votando a favor lo único que haríamos sería dar nuestro visto bueno a unos ingresos y unos gastos que no se van a cumplir". El rechazo de la formación a las cuentas municipales se produce por "responsabilidad y sensatez".

IU solicitará al ejecutivo municipal que "de forma inmediata" se comience a analizar el tipo de ayudas que pueden ser concedidas a aquellos autónomos y empresas que se hayan visto obligados a cerrar como consecuencia de la pandemia y a los que aun habiendo estado funcionando tienen grandes pérdidas.