El PSOE propone que Langreo sea una zona libre de violencia LGTBIfóbica

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo defenderá hoy en el pleno ordinario de la corporación, una moción para declarar al municipio como zona libre de violencia LGTBIfóbica. La propuesta, firmada por el portavoz del ejecutivo local, Javier Castro, se presenta en respuesta al ataque que sufrieron el mes pasado, en vísperas de la celebración del Día del Orgullo LGTBI, los bancos arcoíris pintados en la plaza de "Los Stukas" de La Felguera como parte de los actos de 2020 y en reconocimiento de la lucha del colectivo por sus derechos. El PSOE de Langreo recuerda que en 2020 se han cumplido diez años de la primera moción debatida en el pleno del Ayuntamiento, a propuesta de Juventudes Socialistas, para que cada 28 de junio se ponga la bandera arcoíris en el concejo, pero señala que ese gesto de compromiso no es suficiente. "Continúan siendo necesarias políticas que promuevan la no discriminación y la igualdad real, somos conscientes de los prejuicios y comportamientos discriminatorios que aún quedan por derribar", señala el texto, que propone al pleno declarar el municipio de Langreo libre de violencia LGTBIfóbica, condenar todos los actos LGTBIfóbicos que ocurran en el municipio y en particular el ataque a los bancos orgullosos de la plaza de "Los Stukas".