La ciudad lineal se parte en tres

Ante esta situación, y para evitar al máximo los desplazamientos, sólo se puede cambiar de concejo por causas justificadas. Sin embargo, seguirá habiendo movilidad. Para empezar, con la sanidad. En Langreo se encuentra el hospital comarcal Valle del Nalón, que atiende a vecinos de los tres concejos cerrados, además de Caso y Sobrescobio. También en Langreo se encuentran otros centros sanitarios de referencia a los que acceden desde el resto de municipios, y en los que se realizan pruebas diagnósticas.

Cuestión similar ocurre con el uso de la administración de justicia, otra de las causas justificadas para salir o entrar del cierre. Los Juzgados se ubican en Langreo y Pola de Laviana, donde también acuden vecinos de San Martín, Caso y Sobrescobio. En estos dos últimos concejos, que no tienen cierre perimetral, se da la circunstancia que quedan “encerrados” geográficamente. Por un lado con la comunidad de Castilla y León, a la que no se puede acceder; y por el otro con el resto del valle. Si bien, estos vecinos pueden ir a Laviana, por ejemplo, para hacer ciertas compras, ya que no disponen de todos los servicios en su municipio. También acudir a otros concejos que no estén afectos por los cierres. Por tanto, el desplazamiento estaría justificado, según lo establecido en el Boletín del Principado (BOPA). El principal centro comercial de la comarca, que atraía a cientos de personas de todos los municipios cada día, está en El Entrego.

La educación es otro ámbito que corrobora el concepto de ciudad lineal, de servicio compartido entre municipios. En el caso de la Formación Profesional es evidente. Los distintos centros del valle cuentan con su propia especialización, en algunos casos, con estudios únicos en el Principado. Un ejemplo de ello es el centro de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan). En La Felguera también se pueden estudiar módulos de mantenimiento y servicios a la producción, o del sector metalmecánico y en Ciaño los estudios del ciclo sociosanitario. Por su parte, en San Martín hay especialidades de informática, y en Barredos, de automoción o administrativo. Cientos de estudiantes se desplazan diariamente de un concejo a otro, usando en buena parte el servicio urbano de autobús: de Riaño a Pola de Laviana.

También destacable es el ocio juvenil, si bien en este sentido no es una causa justificada para el desplazamiento. Y es que en los últimos años, este tipo de ocio se ha concentrado en Pola de Laviana, a donde suelen acudir cada fin de semana jóvenes de todo el valle. Años atrás, el centro de la “movida” se ubicó en Langreo, e incluso en San Martín del Rey Aurelio, concretamente en Blimea.

Dudas

El cierre perimetral de los tres concejos entró en vigor en la medianoche del pasado viernes, estableciéndose ya los primeros controles en las carreteras. Se trata de puntos coordinados entre las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las primeras jornadas se han vivido sin incidencias graves, pero sí muchas dudas entre los propios vecinos, que se han dirigido directamente a los cuerpos de seguridad para solventarlas y no incumplir las medidas decretadas.

El movimiento entre concejos, así como fuera de ellos se encuentra prohibido, siempre y cuando no se trate de una causa justificada, que son las siguientes: el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; para comprar medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; para el cuidado de personas mayores o menores, personas con discapacidad, dependientes o especialmente vulnerables; repostaje cuando resulte necesario para la realización de las actividades permitidas; y para el regreso al domicilio.