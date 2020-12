El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mieres ha solicitado un plan de inversiones plurianual para mejorar, eliminar barreras y dotar de servicios a las áreas recreativas y sendas peatonales del concejo. Del mismo modo, el PSOE reclama un informe sobre la situación de estos espacios públicos, así como “una campaña de promoción turística, con especial atención a la accesibilidad”.

Los socialistas recuerdan que, en el último Pleno municipal, preguntaron al equipo de gobierno si estaba previsto realizar alguna actuación, “más allá de las que se desarrollan con planes de empleo y por la propia ciudadanía”, en las sendas y áreas recreativas. “Se nos dijo abiertamente que no”, apunta la portavoz del principal partido de la oposición.

Gloria Muñoz señala que “estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar al máximo un recurso que ya teníamos perfilado, y no solo no se han ocupado prácticamente de dotarlo de intereses singulares, si no que ni siquiera han mantenido en buen estado lo que ya existía”.

El PSOE de Mieres defiende la necesidad de recuperar las vías peatonales y zonas lúdicas que se encuentran en mal estado de conservación, “dotémoslas de unas infraestructuras y servicios que las hagan totalmente accesibles”. Y añaden: “Según la definición técnica aceptada por la legislación y normativa al respecto, son itinerarios accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación no discriminatoria de forma autónoma y en condiciones de seguridad de todas las personas”. Gloria Muñoz destaca que “seguimos necesitando y cada vez más, espacios de ocio al aire libre para nuestro propio uso, pero también espacios que atraigan además al visitante foráneo, nuestras sendas reúnen las dos condiciones, siempre y cuando trabajemos con ese fin”.