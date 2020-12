Los empresarios de turismo piden un cierre perimetral “flexible” con las estaciones

Pedro Cortizo, directivo de la asociación Aller Experiencias, fue uno de los participantes en el encuentro. “Nos recibió el alcalde, Juan Carlos Iglesias, y nos contó las medidas que se habían tomado para el turismo y la hostelería este año, como son la reducción de las tasas de terrazas, así como la de basuras, entre otras”. Sin embargo, como apuntó el empresario, las intenciones del Consistorio no se quedaban ahí. “Barajan otras medidas para finales de año, como son las ayudas directas a los sectores afectados”, explicó. En este sentido, los empresarios no conocen qué cantidad podrá destinarse a estas ayudas, ya que el compromiso es, por un lado, reunir todo el dinero posible para este fin; y por el otro, conocer cuáles son los sectores afectados y el número de negocios que precisarían esta ayuda. Apuntó Cortizo que las ayudas “no sólo serán para el sector turístico, sino que también alcanzarían a la hostelería y el pequeño comercio”.

Hizo hincapié el empresario en el efecto que está teniendo sobre ellos el cierre perimetral, dado que el concejo es limítrofe con León. Actualmente, el Principado mantiene cerrados la mayoría de los establecimientos hoteleros, con solo unas excepciones. “Pero eso no quiere decir que no sigamos recibiendo llamadas, de hecho hay personas interesadas, pero de momento sólo estamos haciendo reservas para finales de enero y febrero, y siempre con una cancelación gratuita, porque no sabemos qué va a ocurrir”, explicó. Eso sí, los establecimientos “están preparados para abrir en cuanto nos dejen, como ocurre con las estaciones de esquí”. Es por ello, que estos empresarios pretenden que el Principado flexibilice el cierre perimetral, “aunque solo sea para que los asturianos puedan acceder a las estaciones leonesas”. Según Cortizo, “estamos hablando de un límite de no más de dos kilómetros, porque actualmente el cierre perimetral establece una línea imaginaria entre dos territorios que siempre han tenido mucha relación, y el virus no diferencia esa línea”.

La petición, como aclaró Cortizo, “siempre la hacemos desde el máximo respeto a las medidas sanitarias, pero necesitamos recuperar el pulso”. Aún así, no parece que de momento el Principado vaya a ser más flexible respecto a las estaciones de esquí. Una situación muy distinta a la que se vive en León, que ya ha conseguido poner en marcha la campaña de nieve en sus estaciones de San Isidro y Leitariegos. En cuanto a Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares, el Principado sí ha notificado ya los precios públicos de ambos complejos y fechado el inicio de la temporada de invierno para el próximo día 21. Sin embargo, esto no quiere decir que las estaciones de esquí asturianas abran sus puertas durante esa jornada. Si hasta ahora tenía que cumplirse como condición que hubiera nieve suficiente para la práctica del esquí, en esta ocasión hay que sumarle la mejora de los datos de contagio de coronavirus en la región para poder tener luz verde.