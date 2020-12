El grupo municipal socialistas considera necesario que el Ayuntamiento de Mieres aborde algún tipo de medida para dar cobertura a los vagabundos que residen habitualmente en el municipio.

“Las últimas semanas hemos detectado la presencia de varias personas sin hogar durmiendo en distintas zonas del casco urbano de Mieres. Se trata de una preocupante realidad, más teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en una pandemia y dado también que estamos en una época de frío que no hace más que recrudecer la ya de por sí complicada situación de estas personas”.

Los socialistas ven necesario que el Ayuntamiento aborde algún tipo de medida para ayudar a estas personas. Ante esta inquietud, solicitarán como primer paso información al gobierno local para conocer si actualmente está en marcha algún tipo de programa social destinado a este vulnerable colectivo.

El PSOE también plantea que, además de las líneas de apoyo y financiación existentes para temas de accesibilidad, “el Ayuntamiento inviertan la liquidación de los impuestos tributarios de 2018, en total 36.013 euros, disponibles actualmente en las arcas municipales, para comenzar con las adecuaciones de accesibilidad que proponemos para las zonas verdes”.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mieres ha solicitado un plan de inversiones plurianual para mejorar, eliminar barreras y dotar de servicios a las áreas recreativas y sendas peatonales del concejo. Del mismo modo, el PSOE reclama un informe sobre la situación de estos espacios públicos, así como “una campaña de promoción turística, con especial atención a la accesibilidad”. La portavoz municipal, Gloria Muñoz, señala que “estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar al máximo un recurso que ya teníamos perfilado, y no solo no se han ocupado prácticamente de dotarlo de intereses singulares, si no que ni siquiera han mantenido en buen estado lo que ya existía”.