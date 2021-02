Los vecinos de El Entrego dispondrán próximamente de un nuevo aparcamiento público con una treintena de plazas en la entrada de la localidad. Esta nueva instalación llega tras el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y la promotora inmobiliaria Cadenas, propietaria del terreno en el que se habilitará el estacionamiento, dado que de momento no se va a edificar allí.

El acuerdo, suscrito por el alcalde en funciones, Honorino Montes, y el promotor inmobiliario Rafael Cadenas, supone que la inmobiliaria cede gratuitamente el uso de una parcela de su propiedad ubicada en el entorno de los talleres Santa Ana, localizados en El Entrego, para que pueda ser utilizada como aparcamiento público.

La parcela en cuestión cuenta con una superficie de 635 metros cuadrados y tiene, según explicaron fuentes municipales, una capacidad para albergar entre veinticinco y treinta vehículos, según las primeras estimaciones de la oficina técnica municipal. El terreno será acondicionado por el Ayuntamiento de San Martín, que se encargará además de su mantenimiento durante cuatro años. Este es el plazo marcado para la cesión de uso en el convenio suscrito por ambas entidades que, como apuntan, también podría prorrogarse en el tiempo.

El acuerdo permitirá dar un servicio público a una parcela en desuso donde por el momento la empresa propietaria no tiene previsto edificar. Asimismo, el acondicionamiento del estacionamiento da respuesta a una demanda de vecinos de la zona que habían solicitado su aprovechamiento temporal como aparcamiento público. De hecho, no hay muchas plazas de aparcamiento en la zona donde se va a habilitar esta instalación, a pesar de que sí hay mucha población en este entorno, lo que hacía complicado a los vecinos que no disponían de un garaje encontrar una plaza para dejar el coche.

El uso de parcelas edificables para ubicar en ellas aparcamientos mientras esperan su desarrollo urbanístico no es algo nuevo. Incluso en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, donde en el pasado se habilitaron 70 plazas de aparcamiento de forma temporal en pleno centro de Sotrondio, concretamente en el solar que ocupaban los edificios derribados por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. También en Sotrondio se habilitó otro solar, concretamente en el barrio de La Capilla, tras el derribo de cuatro edificios en ruinas. Los propietarios cedieron la parcela, con capacidad para unos treinta vehículos, como aparcamiento de forma temporal.