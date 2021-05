Podemos Laviana criticó ayer “la eliminación” del paseo La Alameda. “Nunca apoyaremos la ubicación de un parking que sustituya las zonas verdes por hormigón”, clamaron ayer desde la formación. Van más allá y tildan la actuación de “engaño”: “En un principio estos aparcamientos estaban incluidos dentro del proyecto del Plan de movilidad sostenible Arcadia 2030, pero luego se excluyeron para que la consulta popular que se hizo saliera favorable a Arcadia 2030”, explicaron. Afirman que el gobierno local no actuó con transparencia, al no responder a las muchas preguntas realizadas desde Podemos Laviana sobre la actuación. Aseguran que no recibieron una respuesta clara ni siquiera en marzo, “y semanas después supimos que el proyecto estaba muy avanzado”.