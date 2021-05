El Ayuntamiento de Langreo habilitó una partida de casi 350.000 euros destinados a las “familias vulnerables que han perdido sus ingresos a causa de la pandemia del covid-19”. Una convocatoria abierta entre los meses de febrero y marzo que se saldó con sesenta solicitudes que solo cubrían el 6 por ciento del presupuesto. Ante esto, el Consistorio se ha visto obligado a lanzar una nueva convocatoria con el objetivo de llegar “a cuantas más personas mejor”, como apuntó ayer la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú.

Las ayudas podrán solicitarse desde hoy y hasta el 2 de junio, y los beneficiarios contarán con una tarjeta prepago cargada con un saldo que puede llegar hasta los 350 euros. Las subvenciones están destinadas a “todas las familias del concejo que no reciben ayudas sociales y cuyos ingresos se han visto reducidos por el impacto económico de la pandemia”. En esa situación se encuentran, entre otras, todas las personas que hayan sufrido despidos, hayan pasado algún tiempo en situación de ERTE o, en el caso de los autónomos, hayan sufrido caídas en su facturación.

Las tarjetas no permiten la extracción de dinero en efectivo, pero serán aceptadas como medio de pago en 140 establecimientos comerciales y hosteleros de Langreo que se han inscrito como colaboradores de la iniciativa. De esa manera, permitirán adquirir todo tipo de bienes y servicios con unas pocas excepciones, ya que no podrán usarse para pagar alcohol, tabaco, artículos de lujo, la participación en juegos de azar o tasas y suscripciones periódicas. Sí se podrá utilizar, en cambio, para pagar alimentos, bebidas no alcohólicas, comidas en locales hosteleros, libros, material escolar o artículos de ropa y calzado, entre otras cosas. Los pagos se abonan de manera instantánea en las cuentas de los locales que las admiten. Las tarjetas, como apuntaron desde el Ayuntamiento, no son compatibles con otras ayudas gestionadas por los Servicios Sociales, como el salario social o el ingreso mínimo vital, y las bases –que no cambian con respecto a la primera convocatoria– se pueden consultar en la web municipal. Asimismo, los Servicios Sociales también estarán disponibles para aclarar cualquier tipo de duda.

La alcaldesa destacó que estas ayudas “suponen un gran esfuerzo económico para el Ayuntamiento, pero tienen un objetivo que merece la pena, como es poner fondos a disposición de las familias que están sufriendo la crisis económica”. También dio cuenta Arbesú del “efecto espejo” de estas subvenciones, “ya que están pensadas para gastarse en Langreo, entre los comercios y los locales hosteleros que forman nuestro tejido económico local, con lo que también es una ayuda también para su reactivación, espero que llegue a muchos vecinos”.