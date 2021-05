Asesinada por su marido una mujer de Pola de Laviana de un disparo con escopeta de caza

María Teresa Aladro “Tere”, natural de Caleao (Caso) y vecina de Pola de Laviana, falleció en la madrugada de ayer tras recibir un disparo de escopeta de caza. Tenía 48 años. El presunto autor de los hechos, S. F. R., fue su marido durante más de dos décadas y padre de su hijo, de 20 años. Llevaban poco tiempo separados. El hombre, natural de Llanos (Aller) y de 51 años, se entregó a la Guardia Civil tras el criminal acto y hoy pasará a disposición judicial, a las 11 horas. Los que más conocían a la familia afirman que él era “muy celoso” y que ella “llevaba años sufriendo”. Es la primera muerte por violencia machista en Asturias en lo que va de año. Y la quinta víctima en España en un intervalo de tres días.

Tere Aladro se había mudado, tras la separación, a un piso de sus padres. En el número 3 de la calle Puerto de Tarna. de Pola de Laviana. Su expareja vivía cerca y, el miércoles el hijo de la pareja estaba pasando la noche en casa de su padre. Todo apunta a que S. F. R. cogió la copia de las llaves del joven para entrar de madrugada en la vivienda de la víctima. Llevaba su escopeta. S. F. R. es un cazador experimentado.

Ocurrió rápido y sin testigos. “Algunos oyeron como un golpe seco, yo no escuché nada”, confirmó a este diario un vecino del bloque en que se produjo el trágico suceso. Un golpe seco que fue un disparo. No se descarta que Tere Aladro estuviera durmiendo cuando la mató. No constan antecedentes de violencia de género ni denuncia alguna contra el agresor. Lo confirmó ayer la directora de Igualdad del Principado, Nuria Varela. Matizó que la víctima sí había visitado en días previos el Centro Asesor de la Mujer en Laviana “para informarse de cómo pedir el divorcio”.

Tras el crimen, S. F. R. salió del piso e informó a un familiar cercano de lo que había hecho. Este familiar dio aviso a la Guardia Civil. El presunto autor de los hechos dio el alto a una patrulla cuando se dirigía al cuartel para entregarse. Fue trasladado de inmediato al calabozo de la Guardia Civil en Langreo. Allí permanece, a la espera de comparecer ante el titular de la sala de lo Penal.

Las reacciones de repulsa no se hicieron esperar. El Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Laviana y la Delegación del Gobierno manifestaron su “más enérgica condena y profunda consternación” por el asesinato de María Teresa Aladro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “no hay palabras para expresar tanto dolor y tanta rabia”, un pésame que también hicieron llegar tanto la ministra de Presidencia como la de Igualdad, Carmen Calvo e Irene Montero, respectivamente; o la presidenta del Congreso, Meritxel Batet. En Asturias, el presidente del Principado, Adrián Barbón reconoció sentirse “consternado” por lo sucedido, más aún “siendo lavianés”. Las palabras de ánimo también llegaron de la delegada del Gobierno, Delia Losa; así como de María Teresa Mallada, presidenta del PP en Asturias; de los portavoces de Foro, IU y Ciudadanos en la Junta General, Adrián Pumares, Ángel Vallina y Susana Fernández; de la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo; y de la responsable de Feminismos de Podemos Asturias, Jara Cosculluela.

La confirmación del asesinato machista en Laviana nos deja a todos consternados.

Muchísimo dolor por el asesinato de María Teresa Aladro, vecina de Pola. Mi condena más rotunda y mi apoyo y el del Gobierno de Asturias a su hijo y familiares que la quieren. Estamos con vosotros. https://t.co/2uxxl6ZugL — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) May 20, 2021

Nadie esperaba el trágico suceso de Laviana: “Estoy conmocionada, nunca lo hubiera pensado”, afirmó la responsable de un comercio en la Pola. Una sentencia que repetían la mayoría de los vecinos del barrio, porque la vida de Tere Aladro no era fácil: “Sabemos que llevaba mucho tiempo sufriendo, que él era celoso y ella estaba afectada emocionalmente. Tenía mucho encima”, afirmaron fuentes cercanas a la familia de la víctima, que había decidido recuperar las alas trabajando como eventual en una residencia geriátrica. Quería empezar una nueva vida. Libre.

Una mujer familiar y “más buena que el pan”: así recordarán siempre a Teresa

Dicen en el pueblo natal de María Teresa Aladro, Caleao (Caso), que era “más buena que el pan”. Una mujer sencilla y, sobre todo, familiar. Se casó joven y era la orgullosa mamá de un chico que acaba de estrenar la veintena. Ella tenía 48 años cuando su corazón se paró. Después de que, presuntamente, el que había sido su marido durante más de dos décadas le disparara con una escopeta de caza en la madrugada de ayer. “Nadie se merece esto, pero es que Tere no se merecía más que cosas buenas”, afirmaron personas cercanas a la víctima.

La familia es muy conocida en Caso y en todo el valle del Nalón. El padre, Serrano Aladro, fue durante décadas guarda en el concejo que ahora forma parte del parque natural de Redes. Además de por su profesión, es una persona que se implicó en el asociacionismo local. El hermano de la víctima, además, regenta un reconocido negocio hostelero en Caleao.

Tere Aladro vivía desde hacía tiempo en Pola de Laviana. El año pasado recibió uno de los golpes más duros de su vida: su madre falleció, a los 74 años. “Era una persona vital, alegre, feliz... Suponía un gran apoyo para Tere, se llevaban genial”, apuntaron en el pueblo. El matrimonio, confirmaron las mismas fuentes, hace un tiempo que no iba bien: “Sabemos que ella lo estaba pasando mal, posiblemente esperó al fallecimiento de su madre para tomar la decisión que tomó. No quería darle disgustos”.

Decidió ser libre, retomar su vida. En los últimos meses había empezado a trabajar como eventual en una residencia geriátrica de la comarca del Nalón. Su talento natural para cuidar, ser amable y empática con los demás lo trasladó al ámbito laboral. “Era cariñosa, una persona muy especial, muy buena”, apuntan los que la conocieron en su puesto de trabajo. Hace solo unos días, tal y como confirmaron fuentes oficiales, había acudido al Centro Asesor de la Mujer de Pola de Laviana para informarse y poder así iniciar los trámites de divorcio.

Se había mudado a un piso en la calle Puerto de Tarna de Pola de Laviana, no muy lejos de donde vivió tantos años con su marido. El buzón aún conserva el nombre de sus padres, propietarios de la vivienda pese a residir en el concejo de Caso. Vivía con discreción. María Teresa amaba, sobre todas las cosas, a su hijo. Era callada pero, dicen los que la conocieron, tenía una sonrisa que lo arreglaba todo.

“Si me deja, la mato”, anunció el detenido hace días a unos conocidos

S. F. R. no escondía los problemas que estaba atravesando su matrimonio con María Teresa Aladro. Allegados al presunto autor de la muerte de la mujer afirman que, hace tan solo unos días, llegó a afirmar: “Si me deja, la mato”. Lo hizo en una reunión con amigos y conocidos en su concejo natal, Aller. “No le dimos importancia. Pensábamos que el que lo va a hacer no lo anuncia”, afirmaron fuentes consultadas por este diario. La pareja ya vivía separada entonces, Teresa Aladro se había mudado al piso de su familia.

S. F. R. era muy conocido en el concejo de Aller porque había formado parte de una empresa de construcción que realizó numerosas obras por todo el municipio y la comarca. La empresa se disolvió y él, según explicaron ayer fuentes próximas al hombre, siguió trabajando como autónomo. Hace algo más de un año enfermó de gravedad.

“Tuvo síntomas muy similares a los que se ven ahora con el covid, pero entonces no había llegado la pandemia y nunca le dieron este diagnóstico”, explicaron en su pueblo, Llanos. Llegó a estar ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Lo pasó mal, estuvo muy enfermo, cuando pudo salir del hospital se encontraba todavía muy débil. Pese a que en un principio la relación entre ellos ya se había deteriorado, María Teresa Aladro no dudó en cuidarle y le apoyó durante la recuperación, que fue muy larga: “Tuvo que volver a caminar poco a poco”, explicaron conocidos del presunto asesino.

Aunque se trata, dicen, de una persona “muy callada” y discreta, aseguran en la localidad allerana que formó parte durante años de la comisión de fiestas de Llanos. Se implicó así en la vida de su localidad natal. Era también un gran amante de la caza. Algunas fotografías en las redes sociales lo muestran posando con algunos de sus trofeos. Pertenecía a una de las peñas de cazadores con más solera del concejo. Estaba muy unido a su familia y a los amigos de la infancia con los que había estudiado en el colegio de Cabañaquinta.

Cinco vidas segadas en apenas 72 horas en España, trece desde enero

Con el asesinato ayer de María Teresa Aladro son cinco los crímenes machistas cometidos en apenas 72 horas en España. Así, una mujer embarazada de tres meses y su hijo de siete años fueron asesinados en la localidad mallorquina de Sa Pobla (Mallorca), a los que se suman las muertes de una mujer de 52 años en Creixell (Tarragona) y otra de 42 en Corbera de Llobregat (Barcelona). En estos dos últimos casos, los agresores se suicidaron. En lo que va de año, trece mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, crímenes que han dejado a cinco menores huérfanos. Desde 2003, son 1.091 las víctimas mortales por violencia de género.

La Escandalera de Oviedo clama contra “el terrorismo machista”

La plaza de la Escandalera de Oviedo (en la foto) acogió ayer una multitudinaria concentración contra “el terrorismo machista” convocada por la Plataforma Feminista de Asturias, que engloba a un buen número de entidades del Principado especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres y en la ayuda a las víctimas de violencia. El Principado, el Ayuntamiento de Laviana y la Delegación del Gobierno han convocado otra concentración de repulsa hoy a las once de la mañana frente al Consistorio lavianés.