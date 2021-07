Si Manolo González no quiere, el partido no se juega: un vecino denuncia que el campo del Campomanes ocupa parte de sus terrenos

Desde el principio. En el año 1984, el Pleno acordó una permuta con Cortina para que él cediera las parcelas a cambio de un terreno anexo. Nunca le dieron documentos de aquellos terrenos que le prometieron. Tampoco llegaron a firmar la escritura del campo. Dejó pasar el tiempo. Hace más de un lustro, ya acalorado, llegó a un principio de acuerdo con el entonces alcalde, Ramón Argüelles: “Me dijo que me darían 100.000 euros como compensación, pero nunca llegaron”, apunta. Argüelles asumió la coordinación regional de Izquierda Unida y llegó al sillón de Alcaldía Gema Álvarez.

“Con esta Alcaldesa nunca he llegado a ningún acuerdo, fui a juicio con el Ayuntamiento”, explica un acalorado Cortina. La titular de la sala decidió lo mismo: que el Consistorio tenía que compensar a Cortina con una parcela, tal y como se había acordado en aquel Pleno de 1984.

“Es una parcela buena”, explica Cortina. ¿Cuál es el problema? “Que ni tiene accesos ni está escriturada. El arquitecto lleva años dándome largas, mintiéndome. La última vez que fui, tuvimos unas palabras. Me dijo que no volviera a su despacho”, afirma el lenense. Se le agota la paciencia, y no descarta otras vías para llamar la atención de los responsables municipales. Atención porque González es el propietario de casi la mitad del campo de fútbol. Si Manolo González no quiere, el partido no se juega.