El PP denuncia que se haya creado “una escombrera” delante de una casa en Orlé

Una vecina de 93 años de Orlé, en Caso, lleva un mes casi sin poder salir de su vivienda debido al riesgo que supone la superficie de escombros y hierro que la empresa encargada de realizar el acondicionamiento de la carretera AS-254, la que une Caso con Infiesto, ha creado a la entrada de su vivienda. Así los denuncian desde el PP, donde critican que la empresa contratada por el Principado “haya creado una escombrera” delante de la vivienda de esta vecina. Por ello reclaman el acondicionamiento “completo e inmediato” de todo tramo, así como que se habilite un paso accesible a la vivienda mientras se rematan las obras.

“Han creado un problema donde no existía”, apuntan los populares. La vecina afectada “es una persona de edad avanzada y desde hace un mes no puede salir de su vivienda, ni siquiera para comprar el pan”, denuncia Roberto Fontán, portavoz del PP en Caso. La situación está vinculada a las obras de acondicionamiento de la carretera a Infiesto, unas obras muy reivindicadas por los vecinos del concejo de Caso.

Desde el PP señalan que los propios operarios “indicaron que no podían continuar con la obra, ya que no les suministran los bordillos necesarios para acondicionar ese tramo de la vía”. “Es un grave problema de gestión, que ha sido nefasta, no se entiende esta falta de planificación para una obra tan necesaria y reivindicada desde hace años como ésta; y mucho menos se entiende que se quede a medias por falta de material”, apunta Fontán, quien reclama una solución “inmediata” para permitir a la vecina afectada que pueda salir y acceder a su vivienda de forma segura. Fontán reclama la implicación del alcalde socialista, Miguel Ángel Fernández, para instar al Principado y a la empresa encargada de las obras “a dar una solución inmediata a esta vecina, pero también para rematar los trabajos en el menor plazo posible”.