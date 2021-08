Es el momento de alcanzar la “nueva normalidad” en el sector ganadero. Así lo aseguran desde el PP de Asturias, que ayer reclamó que “se tomen las medidas sociosanitarias pertinentes” para la celebración de certámenes ganaderos en Aller. Petición extensible al resto de concejos asturianos en los que, como ocurre en Aller, “el sector primario sea esencial para la economía local”, señaló el diputado de Medio Rural, Javier Brea. Desde el grupo municipal denunciaron “la incertidumbre” generada por el gobierno socialista en el concejo sobre la celebración de las próximas citas previstas, un total de tres certámenes entre octubre y noviembre.

“Aller cuenta con una excelente cabaña ganadera que se ha convertido en uno de los pilares de la economía. Entendemos que tanto el Ayuntamiento como el Principado deben velar por garantizar la celebración de estos certámenes ganaderos que benefician a todos”, señaló Brea. Destacó que estos encuentros “suponen también una inversión económica importante para un sector, el ganadero, al que el Gobierno de Adrián Barbón está situando al borde del colapso”.

“Hay demasiadas trabas para el sector”, añadió el diputado autonómico, en una visita a Cabañaquinta. Estuvo acompañado por la también diputada Gloria García y representantes del PP de Aller, con su presidente –Juan Sutil Salas– a la cabeza. “Llevamos dos años sin que se hayan convocado los planes de mejora y de nueva incorporación a la actividad ganadera. Tampoco han convocado los fondos Leader, a lo que se suma una burocracia interminable”, señaló Brea. Desde su punto de vista, el gobierno regional “está llevando al sector primario a un olvido absoluto”.

Y es mal momento para olvidar la ganadería en Aller. En menos de dos meses, el concejo tendría que celebrar tres citas ganaderas importantes: el concurso de ganado, la Feria de Los Santos y el tradicional Mercaón de Cabañaquinta. Juan Sutil afirmó que “siendo Aller un municipio con cabecera ganadera importante, no podemos dejar de celebrar este tipo de citas”. Y añadió: “Ganaderos y participantes ya han expresado su malestar ante la incertidumbre creada por el gobierno socialista. Entendemos que, si otros municipios asturianos pueden celebrar este tipo de certámenes y otras ferias y eventos, Aller también puede”.

Hay más quejas. Según Juan Sutil Salas, el gobierno local no ha informado a la oposición de los planes para la mejora del mercado de ganado de Cabañaquinta. No aceptarán menos de lo necesario, advierten: “La plaza necesita una reforma integral, profunda y ambiciosa porque, a día de hoy, no reúne las características necesarias para poder desarrollar todo tipo de concursos, exposiciones, certámenes que muestren la gran calidad de la cabaña ganadera con la que contamos en el municipio”.