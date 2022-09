San Martín vuelve a disfrutar de la tonada con el regreso del certamen local

El XXIII Certamen de la Canción Asturiana, organizado por la Asociación de la Canción y el Folclore Valle del Nalón, arrancó este fin de semana su fase de competición con la celebración de la primera de las cinco eliminatorias, que darán paso a tres semifinales y dos finales.

Las eliminatorias se celebran en el centro social Onofre Rojo, en Sotrondio. Para arrancar actuaron un total de once cantantes. En categoría absoluta, Ricardo Balmori cantó " Vite baxar per el monte" y "Cuando oigo tocar la gaita". Enrique Álvarez hizo lo propio con "La Portillera" y "A la salida del Sella". Llegado desde Amieva, Fernando Fernández interpretó "Adiós llugarín de Pío" y "El aire me apagó la vela". La gijonesa Aurora Platas se decantó por "Adiós conceyu Quirós" y "En el corazón traigo Asturias". Manuel Sañudo cantó "A to ventana" y "Voy pa Llanes". El ovetense Fernando García eligió "Madrugues tanto" y "Los gües de Xuana". Gabriel González Tuya apostó por "Soy Pastor" y "El gaiteru". Este último tema lo interpretó acompañado al piano por José del Valle. Una voz femenina, la de Ángeles Quero García, interpretó "Carretera de Colloto" y "Tienes casa, tienes hórreo".

En el apartado de aficionados, actuó José Luis Sánchez, de Torrelavega, que se decantó por "Toca la gaita, gaiteru" y "Soy mineru". También estuvo en Sotrondio Germán Riera, con "Adiós puente de Cayés" y "Mineru quiero ser, madre". La sección juvenil contó con Ainhoa Fernández, que cantó Arboleda bien plantá" y "Anda y señálame un sitiu". El concurso, presentado por Luis Alberto M. Ardines, es el primero en Asturias en seguir una metolología de evaluación: así, se seguirá el libro digital que contiene el método de Luis Estrada y Arsenio Fernández-Nespral.