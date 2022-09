Raúl Moro: "Recuperar la Alcaldía de Mieres no es imposible"

Raúl Moro Jaular (Valencia de Don Juan, León, 1957) va a liderar la lista del PSOE a la Alcaldía de Mieres. Tras haber ocupado el número 8 de la lista en las pasadas elecciones, este expolicía Local y exsindicalista, afronta con ilusión el reto de recuperar el gobierno de Mieres. Un Mieres en el que lleva residiendo "casi toda la vida", y que "cree que necesita otro tipo de políticas".

El paso.

"No fue complicado dar el paso, porque ya había tenido intención en las últimas elecciones. Es verdad que no creo que las primarias sean positivas para el partido, y no quiero estar en el pellejo de Oviedo o Gijón, porque esa batalla supone un desgaste de los candidatos. En 2019, Gloria Muñoz se había postulado y tenía el apoyo del partido. En esta ocasión siempre mostré mi disposición, y así lo comuniqué al partido. Ya había negociado estar en los puestos de salida, pero como nadie dio el paso para encabezar la lista, lo hice yo".

Valoración de los 12 años de gobierno de IU.

"Nada buenos ni nada positivos para el devenir de la ciudadanía ni para la política de Mieres. Las pruebas están ahí. La gente cada vez está más descontenta. No han tenido programa político y han ido a remolque de las ideas de los demás. Sus políticas económicas no han sido acertadas, y promovieron un ‘catastrazo’ que afecta a todos los ciudadanos. También tienen alguna luz, como haber sacado bonificaciones para los que menos tienen, pero eso es pecata minuta comparado con todo lo demás. Y no me vale la excusa de que no había dinero o la deuda heredada, que no está fiscalizada por el interventor municipal, que es quien lo tenía que haber dicho. Se hicieron trampas al solitario, y les valió de excusa para no hacer inversiones".

Cómo ve ahora Mieres.

"Es una ciudad con mucho futuro, pero con varias problemáticas graves. La primera es la caída de población, que implica una reducción de la recaudación de tributos. Y lo mismo ocurre, con el comercio, cada vez cierran más, por lo tanto cada vez se ingresa menos. Hay deficiencias en las calles, y no me valen los parches que se están haciendo. Hay que reordenar varias zonas. Y un problema que me preocupa mucho es el campus: hay que darle un contenido absoluto. También hay problemática con la escuela de 0 a 3 años, con el servicio de Ayuda a Domicilio, o la pérdida de 100 puestos de trabajo desde que gobierna Izquierda Unida. Y otra cosa es el mantenimiento de los espacios públicos, que aunque ahora haya un plan de inversiones, no es lo que hay que hacer".

Hacia donde cree que se debe enfocar el futuro.

"Para empezar es primordial recuperar las competencias del Pleno municipal, que IU quitó para dárselas a la Junta de Gobierno, donde solo están ellos. Han transformado una mayoría absoluta en un absolutismo propio de otros tiempos".

El reto de recuperar la Alcaldía.

"No es que lo vea posible, es que no lo veo imposible, que son cosas muy distintas. Para ello debemos de decirle a los ciudadanos la verdad de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento todos estos años. Como ejemplo le digo que IU siempre ha negado una subida de tasas. Cualquier vecino que entre en el BOPA podrá ver que mienten. Que hay algunas congeladas o bonificadas, sí. Pero que otras han subido desmesuradamente, también. Los gobiernos de Aníbal Vázquez han aplicado un plan de ajuste que martirizó a los trabajadores para paliar una supuesta deuda".

Dos últimas elecciones con los peores resultados del PSOE.

"No fueron para tirar voladores, es la verdad. Pero la situación no me da vértigo. Confío en mí, en el equipo que me va a acompañar, y en que las propuestas que nosotros llevemos en el programa electoral sean tan claras y convincentes como para hacer resurgir aquello que quedó amortiguado por el efecto Aníbal. Yo pienso, como ciudadano primero y como candidato después, gracias a que Aníbal Vázquez encabezaba la lista. Entiendo que esta situación es reversible".

Como afrontar un mejor funcionamiento del Ayuntamiento.

"Lo fundamental es tener una relación de puestos de trabajo, y que se aplique. Pero una RPT adaptada a las necesidades del Ayuntamiento, no a la plantilla actual que tenemos. A partir de ahí, hay que optimizar los servicios".

Mensaje a la militancia.

"Pues les diría que somos socialistas, que tenemos ideales socialistas que nos inculcó Pablo Iglesias hace 140 años, en el caso de Mieres 125 años. Eso tenemos que plasmarlo y trabajar por ello, independientemente que hoy esté yo, mañana esté otro o anteriormente haya habido otros. Lo que nos tiene que importar es la ideología y el trabajo por servir a los vecinos de Mieres. Y que entiendan que en Mieres otra política es posible".