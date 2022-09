El exsindicalista Raúl Moro será el candidato del PSOE en Mieres

El PSOE de Mieres ya tiene candidato para las próximas elecciones municipales, en las que tras doce años en la oposición, tratará de arrebatar la alcaldía a Izquierda Unida. El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, anunciaba ayer al mediodía que Raúl Moro, exsecretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en el Caudal, ha sido el único en presentar su candidatura a liderar la lista socialista al Ayuntamiento mierense. Moro, con una dilatada trayectoria sindical, trabajó más de 35 años en el consistorio mierense como Policía Local, aunque los últimos 13 estuvo liberado sindicalmente. Precisamente este mismo año, el ahora candidato era premiado con la medalla de Plata dentro de los galardones Primero de Mayo que concede UGT Asturias.

"Lo afronto con ilusión y con ganas. No voy a decir que fuera un paso deseado, pero sí que es verdad que es un paso muy importante, y creo que debía de darlo", señalaba ayer Moro a LA NUEVA ESPAÑA, afirmando además que "desde la posición que acabe ocupando, siempre voy a defenderé los intereses de los mierenses". El candidato, que todavía deberá presentar los avales necesarios, explicaba que "siempre he tenido una vocación de servidor público y tengo una vinculación muy importante con el Ayuntamiento". "Ya en las últimas elecciones fui en la lista de mi partido, y desde entonces llevo colaborando en todo lo que se me ha requerido", apuntaba, para admitir que aunque si pensaba formar parte de nuevo de la candidatura, por su cabeza no pasaba hace unos meses hacerlo como número uno. "Ahora tengo mucho trabajo por delante, no tengo miedo a nada, y tengo mucha ilusión", señalaba Raúl Moro.

Moro tendrá una ardua tarea por delante, y no es otra que recuperar una Alcaldía perdida hace más de una década por el PSOE, al tiempo que volver a ilusionar a la ciudadanía de Mieres con un proyecto de un partido, que en los últimos comicios celebrados, en mayo 2019, obtuvieron los peores resultados de su historia, con solo cuatro concejales y con el menor número de votos obtenido por los socialistas en Mieres.

De momento, el socialista es el único candidato anunciado en la cabecera del Caudal, ya que el partido que sustenta al actual equipo de gobierno, Izquierda Unida, aún no ha anunciado si Aníbal Vázquez repetirá al frente de una lista que lideró en las tres últimas batallas electorales, de las que salió claro vencedor, especialmente en 2015 y 2019, donde obtuvo una amplia mayoría absoluta.

En una comparecencia en Laviana, donde Barbón analizó el proceso de primarias que se abre en Oviedo y Gijón para elegir candidatos a las municipales, el secretario general de la FSA anunciaba a Moro como único precandidato en Mieres. "Raúl Moro, muy conocido por su actividad sindical, ha sido trabajador del Ayuntamiento durante muchos años hasta su jubilación y siempre ha estado muy vinculado a las causas sociales", señalaba Barbón para definir al que será cabeza de cartel, en lo que supone, dijo, "una renovación de la candidatura".

Animado

Cuestionado si tras las derrotas en las tres últimas elecciones municipales había sido muy difícil encontrar un candidato al Ayuntamiento de Mieres, Barbón aseguraba que "todo lo contrario". "Lo que me llega desde la Agrupación de Mieres es que Raúl Moro está muy animado y, además, conociéndolo no me extraña nada que sea así". El Presidente regional señaló que "siempre es complejo desde la oposición construir un proyecto para ganar, pero lo primero que hay que hacer es tener voluntad", para cerrar asegurando que "rendirse nunca es una opción".