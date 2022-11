Mieres da gas para frenar el maltrato: la ruta contra la violencia machista reunió a 120 moteros

Los motores rugieron ayer en Mieres y en San Martín del Rey Aurelio contra el machismo. Y lo hicieron en el marco de la cuarta edición de la ruta motera que el Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Igualdad que dirige Nuria Ordóñez, organiza para dar visibilidad a una lacra que "entre todos podemos erradicar". Una jornada de convivencia en la que participaron unos 120 moteros y moteras y que les llevó a recorrer más de medio centenar de kilómetros juntos en una salida muy especial.

La plaza del Ayuntamiento de Mieres era un hervidero de vehículos desde pasadas las once, una hora antes del comienzo de la prueba. Allí, los participantes fueron llegando a dar sus datos y recibían una bolsa con una braga para el cuello y un parche conmemorativo para sus chaquetas. Luciano Álvarez, turonés, era de uno de los más de cien participantes en la ruta. "Participo porque respaldo, cómo no, la denuncia de la convocatoria de la ruta, que no es otra que luchar contra el maltrato hacia las mujeres, incluso yo diría más, contra cualquier fórmula de maltrato", apuntaba el hombre mientras recogía la bolsa-obsequio y dejaba sus datos a los organizadores. Obviamente, tanto a Luciano como al resto de participantes, también les une la pasión por las motos, y eso, aprovechando la soleada mañana que hacía, era un acicate para participar en la ruta motera.

La concejala de Igualdad, Nuria Ordóñez, también participó a lomos de su "burra", ya que es precisamente esa una de sus aficiones. "Hacemos una vez más esta ruta para hacer ruido contra las violencias machistas", apuntaba la edil, para dejar claro que "la familia motera siempre es una de las más solidarias y demuestra su compromiso en las causas sociales". "El mundo de la moto es un sector mayoritariamente masculino y también queremos demostrar con esto que hay muchísimos hombres solidarios y también respetuosos con las mujeres, y que afortunadamente no son todos machistas", indicó Ordóñez.

La edil explicó que en Mieres, las cifras se vienen manteniendo estables en cuanto a casos de violencia de género y órdenes de protección, aunque alertó de que "lo que estamos observando es que al programa llegan mujeres cada vez más jóvenes, con apenas 20 años", un hecho que Nuria Ordóñez calificó como extremadamente preocupante.

Al filo del mediodía, la caravana despejaba la plaza del Ayuntamiento para rendir visita a San Martín. Urbiés, Santa Bárbara, El Entrego y Sotrondio iban a ser algunos de los puntos de paso para seguir dando gas contra el machismo.