Los vecinos de Pola de Lena, indignados por el retraso del nuevo centro de salud: "Siguen sin dar plazos"

"Tenemos un cabreo monumental". Así se expresa José Fernando Sánchez, miembro de la "Plataforma Vecinal en favor de un nuevo Centro de Salud en Pola de Lena", tras la visita del consejero de Sanidad, Pablo Fernández Muñiz, y los técnicos de la Consejería al concejo para presentar el nuevo proyecto del centro de salud. Los vecinos se mostraron "desilusionados", ya que "lo que nos presentaron era algo secundario, lo que nosotros queremos eran fechas, y eso no se nos aclaró en ningún momento". Además, Sánchez criticó también la labor de la alcaldesa de Lena, de quien dijo "estuvo muy tibia, como de compadreo con el Consejero, cuando lo que tenía que haber hecho era apretarle para que diera los plazos".

El pasado martes, el Gobierno del Principado, representado por su máximo responsable sanitario, presentaba en la Pola un proyecto que los vecinos llevan años esperando: el nuevo ambulatorio. Un equipamiento que finalmente se ha presupuestado en más de 6,5 millones de euros, triplicando así las partida de la que siempre se habló hasta ahora, y que apenas superaba los dos millones de euros. Esto conlleva, además, una notable mejora en el proyecto, que también dejará las actuales instalaciones pequeñas: se pasará de 898 metros cuadrados a los 2.284 de espacio para la asistencia sanitaria en el nuevo centro de salud, a los a los que habría que sumar otros 1.147 metros de aparcamiento para profesionales.

Datos que a los vecinos nos les han convencido. "No es que no nos importe, desde luego, pero no era lo que esperábamos", insiste José Fernando Sánchez, visiblemente molesto. "Lo que nos dijeron en la reunión del pasado marzo era que la obra iba a empezar en noviembre, o como mucho, en la primera quincena de diciembre. Y resulta que ahora las obras están sin licitar", apuntaba el portavoz de la plataforma vecinal. "¿Qué han hecho estos seis meses?. Pues nada, no han hecho nada, y nosotros seguimos sin un solo plazo de construcción, es lamentable", apunta Sánchez.

Decepción

Esta decepción se puede canalizar en una nueva protesta ciudadana como la que llevaron a cabo la pasada primavera. "Aún tenemos que reunirnos y analizar las cosas, porque tenemos un cabreo monumental, pero dentro de lo posible entra cualquier acción que sirva para presionar al Principado y que dé unos plazos exactos, porque estamos realmente hartos", apuntó Sánchez.

Por último, el portavoz de la "Plataforma Vecinal en favor de un nuevo Centro de Salud en Pola de Lena" se mostró molesto con la alcaldesa de Lena por considerar que no presionó lo suficiente al Principado para lograr un compromiso en lo que a plazos se refiere. "La verdad es que lo que se vio fue un compadreo y un amiguismo que no era normal, porque a nosotros nos da lo mismo que se invierta más o menos dinero, lo que queremos son los plazos de construcción y que el nuevo ambulatorio sea una realidad", finalizó Sánchez.