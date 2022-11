"El piso destrozado en Sotrondio no es algo aislado, pasa en toda Asturias", claman los dueños de viviendas alquiladas

La Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler asegura que la vía penal es la única salida para luchar contra casos como el que le ocurrió a Pilar García, que tras alquilar su casa en Sotrondio, sufrió impagos y destrozos por valor de 12.000 euros. Un caso que, como apunta el portavoz de la plataforma, Jaime Acevedo, "no es aislado, sino que se da en todo el Principado, deberíamos estar más protegidos para evitar este tipo de situaciones".

Los impagos y los destrozos son los principales problemas a los que tienen que hacer frente los propietarios de vivienda. La paralización de los desahucios por la pandemia del coronavirus, que se ha prorrogado hasta enero en el caso de las personas vulnerables, es una losa más a la que tienen que hacer frente. "Tenemos casos en la plataforma que llevan tres años sin cobrar el alquiler y teniendo que pagar también los suministros. Ya nos cuesta mantener a nuestras familias como para hacerlo también con una familia ajena", destaca. Y además, llevan un año y medio esperando la deseada compensación que aprobó el Gobierno central, ya que las competencias son de la comunidad autónoma.

"Y una vez que se marchan estos inquilinos que no pagan, no sé qué les pasa, que te destrozan la vivienda o te marchan con algo para hacer la maldad", destaca. En estos casos, la plataforma recomienda acudir a la vía penal, "porque por lo civil no vas a sacarles nada, porque son insolventes, y los avalistas solo sirven para los impagos, no para los destrozos".

Situación similar

Acevedo vivió en sus carnes una situación similar a la de Pilar García. "Me destrozaron la vivienda, me robaron y estuve 32 meses sin cobrar", explicó. Y hace una semana también se dio un caso parecido en Trubia. El portavoz de la plataforma asegura que la situación es generalizada en todo Asturias, "tenemos hasta un caso en Tineo", destaca, aunque se concentra mayoritariamente en Oviedo, Gijón y Avilés, las ciudades más pobladas del Principado.

Todo esto deriva en que no haya casi pisos en alquiler en Asturias. "Los propietarios tienen miedo a alquilar, así que no hay vivienda y esto también afecta a los precios que pagan los arrendatarios", señala. Algo que se solucionaría, asegura, "si tuviéramos algún tipo de seguridad o protección contra los impagos y destrozos, algo que hemos reclamado al Principado, pero de momento no han dado respuesta a nuestra demanda".