La Plataforma por la Sanidad volverá a convocar protestas ante el Hospital Valle del Nalón

La Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Nalón y los nuevos responsables del área sanitaria VIII (que corresponde con esta comarca del Nalón) mantuvieron ayer un encuentro que, según los vecinos, "puede calificarse de infructuoso". De hecho, el colectivo está organizando una nueva serie de movilizaciones, la primera el día 17 de abril, a las 11 horas, frente al hospital de Riaño.

David García, portavoz de la plataforma, afirmó tras la reunión "Salimos como entramos". "Dicen que no existen las deficiencias que llevamos denunciando estas semanas", pero "la realidad es que cuando debería haber 11 anestesistas, los que hay son 5". Algo que "según ellos", los responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en el valle del Nalón, "no está suspendiendo operaciones, solo reorganizándolas". Según la plataforma, "la realidad es que las plantillas de la Sanidad en la comarca son deficitarias". "Nos dicen que no influye en el servicio, salimos defraudados de la reunión. Hay un déficit real de sanitarios, que seguramente traerá consigo el cierre de plantas en el hospital durante el verano, y el recorte de servicios en los centros de salud y en los centros periféricos".

Teme la plataforma que el Hospital Valle del Nalón "se convierta en un centro completamente subsidiario de Cabueñes", en el que se realicen apenas unas pruebas.