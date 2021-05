No, no me equivoqué, aunque realmente estamos en la etapa de elecciones madrileñas y todos los partidos que optan a tener la presidencia de la Comunidad, se pegan e insultan entre ellos, con muy poca corrección y la verdad es lo que menos fluye entre ellos; ¡qué vergüenza!

Cualquiera de ellos, al celebrar un mitin, otro grupo opositor, procura asaltar e impedir su celebración. Triste argumento donde muchos o algunos creen dar lecciones, no ya de educación, sino de gamberrismo: qué tristeza.y eso que hay alguno que presume el haber pasado por la Universidad (entrando por una puerta y saliendo por otra). Estos últimos días, hubo otro tipo de lecciones, donde al llevarse la contraria, uno de ellos se levantó de la mesa y abandonó el debate, así como otros, uniéndose a la causa, prometieron no asistir a ninguno otro. Y por si fuera poco, Pablo Iglesias, la directora General de la Guardia Civil, así como el Ministro de Interior, recibieron sendas cartas con balas. De momento echaron de Correos al empleado que, por el láser, debe revisar el contenido de los sobres o paquetes.

¡Qué lecciones para unas elecciones!