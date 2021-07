Una lógica desconfianza

Pues no me extraña que la gente recele de la autorización del Gobierno para quitarnos la mascarilla en los espacios abiertos. Por todo lo visto y oído, no está el tema como para fiarse. La tecnología, además de útil, puede ser cruel y delatora; en Youtube es posible hallar abundancia de resúmenes de lo manifestado, e incluso prometido, por Sánchez y su corte antes y después de su entrada en la Moncloa, que viene a ser un compendio de “donde dije digo, digo Diego”. Y los bandazos, las contradicciones y, directamente, las falsedades escuchadas desde el inicio de la pandemia son argumento suficiente para tomar la palabra del Gobierno con mucha precaución. Por ello, cuidadín con quitarse la mascarilla, que igual no es tan buena idea, por más que seamos ya muchos los vacunados. Ojito, porque lo que hoy es conveniente mañana es una calamidad.

El sábado, el primer día sin mascarilla, me llevé la sorpresa de que la mayoría de los mierenses que vi por las calles mantenía bocas y narices cubiertas. Por algo será. Porque no es fácil confiar en un Gobierno así. Y aunque la gente no salga en tromba a exigir que sus dirigentes cumplan sus promesas, sean coherentes y dejen de mentir, buena parte del país opta por no hacerles caso. Y sobre el asunto de las mascarillas, parece más fiable la opinión de científicos y médicos que la de unos políticos que viven en su propia realidad, en la que el bien y el mal se confunden, la sinceridad no tiene cabida y donde nadie se pone colorado por más que las mentiras y las trampas sean de órdago.

Y la mejor prueba del distanciamiento entre el pueblo y sus mandatarios es la indiferencia general en temas de máxima importancia. Porque al español medio lo que le preocupa es sobrevivir. En consecuencia, se lo pensará bastante antes de quitarse la mascarilla.