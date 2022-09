El mal estudiante

El martes día 6 de septiembre a petición del PP se hizo un debate en el Senado, entre el líder de la oposición, señor Feijoo y el presidente del Gobierno el señor Sánchez.

Desde el momento en el que el señor presidente del Gobierno aceptó el duelo, cosa que los dirigentes del PP nos se lo creían, éstos empezaron a buscar disculpas, que si la preparación, que si el tiempo no era igual para uno que para otro, que si uno lleva más tiempo que otro, que si…

¿El PP no sabe que en los debates en Galicia donde Núñez Feijoo estuvo 12 años también tenía más tiempo que la oposición, o es que solo se dan cuenta cuando están en minoría? Cuando están con mayoría absoluta como estuvieron fueron un torbellino que acabó con todo lo que no les gustaba, pues ahora las normas, amigos, son las mismas.

El debate es si sirvió para ver dos formas de entender la política en momentos de crisis. Sin entrar en valoraciones de quien ganó o quien perdió, yo por su puesto que tengo mi ganador, no obstante, puede que cuando salga este artículo el CIS y sus encuestas ya dirán quién fue el ganador.

Insisto en dos modelos de hacer política muy bien definidos. Por una parte, la Izquierda, con subidas como el salario mínimo, ayudas en becas y en transporte, impuestos a las empresas que se están beneficiando de la maldita Guerra que asola Europa sin pasar de Ucrania, pero perjudicándonos a todos.

El PP solo se basa en bajar impuestos, como ellos deben de ser todos ricos… mandarán a sus hijos a colegios de pago, tendrán un seguro de médico privado y cuando acaben el colegio mandarán a sus hijos a la Universidad privada donde sus amigos y con un poco de dinero los títulos salen como churros, (sabemos de dos casos claros y cuántos más no habrá). Basan toda su oposición en decir que no a todo y bajar impuestos es su solución.

El martes 6 cual niño mal estudiante se presentan en el Parlamento con un folio y un clip diciendo que aquello era la solución para salir de la crisis, que traían el "maná", si lo queréis bien, y si no también, saltando todos los procedimientos que conocen a la perfección, pero no les interesa nada más que hacer ruido. No lo entregaron a la mesa, ni a los periodistas ni a nadie, solo ellos sabían lo que había en aquellos folios.

Después de votar en contra de las ayudas del Gobierno, de los impuestos a la Banca y a las empresas de combustible y eléctricas (que son sus patrones), se escudan en que lo está tratando Europa y que a lo mejor es distinto, y lo hay que tirar todo abajo. Europa se pronuncia y no hay gran diferencia entre uno y otro, pero ya argumentarán que es distinto.

Europa que cambió radicalmente su política de la crisis anterior a la pandemia y les está dando una lección a esta derecha montuna que tenemos en España de por dónde debe ir la nueva política

Un día antes del Debate de la Nación por fin el PP hace oficial su programa contra la crisis. Lo que no hizo público el día 6, ni a la mesa del Congreso ni a la prensa, lo hace con todos los honores, y nos deja a todos un poco atontados.

Sus medidas las resumiré de la siguiente manera, la propuesta energética del PP al detalle 46 "escuditos" y algunas medidas falsas.

Madrid el PP presentó este lunes su plan de medidas de ahorro energético que tanto se ha hecho de rogar. Una propuesta que se divide en ocho bloques.

La creación de una Autoridad independiente de responsabilidad fiscal energética, nuevas fórmulas de fijación de precios, propuestas de reducción impositivas, combinar todo tipo de energías (desde nuclear a renovables, creación de nuevas infraestructuras, estabilidad del suministro, medidas de ahorro energético para el sector privado y el público. Un total de 46 páginas donde hay ideas buenas, otras están por definir y algunas que son sencillamente falsas. Como explicaba este lunes en "Hora 25" la vicepresidenta Teresa Ribera, de momento en el Gobierno, se declaraban "decepcionados" por este plan. Un total de 46 folios sin logo del PP, pero con 46 escudos de España como los folios del Gobierno, que desgranamos a continuación.

Una causa buena, estirar las medidas de ayuda a todo el invierno (de sentido común).

Las hipotecas verdes, para aquellos que implantaron fórmulas alternativas de suministro eléctrico simplificación de impuestos, no abolición como normalmente siempre piden.

Sin definir

Tope fiscal a las eléctricas.

Prolongación de vida a las nucleares, sin aclarar tiempo de reparación, duración etc.

Reducción de impuestos beneficiando siempre a los que más ganan en perjuicio de los que menos tienen (como es su política).

Otras que simplemente son mentiras, como que perdimos el suministro de gas con Argelia (no es cierto) y la última decir que con el beneficio Ibérico subió la electricidad el 41% en España ocultando que sin ese beneficio estaríamos pagando como en Francia, Italia, Alemania… el 102%, tres veces más.

Este es el PP que vota en España que no a los impuestos a las energéticas y eléctricas y vota sí en Europa.