Los perros de la peste

Cuenta Giovanni Boccaccio en El Decamerón (1353) que cuando se desató la pandemia de peste en Florencia de 1348 uno de sus más desalentadores efectos fue “un proceder bastante inhumano y cruel”: no visitar a los enfermos. Ninguna “sesuda precaución ni provisión ninguna de los hombres”, como prohibir la entrada a la ciudad, ni tampoco “la misericordia de Dios”, consiguieron impedir el avance de la enfermedad, que no se manifestaba como en los países orientales, donde “que a uno le saliese sangre por las narices era manifiesta señal de su muerte”, sino que lo hacía en forma de ampollas hinchadas y luego de manchas negras. Al tercer día, los contagiados fallecían irremediablemente. Los ciudadanos reaccionaron “apartándose de toda compañía innecesaria”, unos juntándose con “grupos de íntimos en un mismo lugar”, otros “andando de una taberna a otra, bebiendo sin medida y sin regla alguna”, siempre con el principal propósito de “huir de los que estaban enfermos”. Hubo terceros que, “no tomando en consideración más que a sí mismos”, se escaparon a sus segundas residencias, “como si Dios no hubiese enviado aquella epidemia más que para quienes estuvieran dentro de los muros de la ciudad”. Tan grande era el espanto que el hermano desamparaba al hermano, el tío al sobrino, la mujer al marido, el padre y la madre a los hijos, a los que se condenaba a morir solos.