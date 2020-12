Juego de Plutarco

Aurora López Güeto sostiene que las vicisitudes de los protagonistas de “Juego de tronos” encajan con el Derecho de los romanos, en especial lo que se refiere a la situación jurídica de las mujeres romanas. Parecidos razonables y tan razonados, al menos, como los parecidos que encuentra el gran Plutarco en sus Vidas paralelas entre famosos personajes griegos y romanos. Tan razonados e igual de entretenidos, documentados, amenísimos y sugerentes. De Poniente a Roma es un libro escrito por una seguidora confesa de “Juego de tronos” y una estudiosa comulgada con el Derecho Romano. Y viceversa. Conviene haber visto la serie de HBO para sacar más jugo a los comentarios de la autora, pero los que sabemos de Derecho Romano solo lo que aprendimos en el cine o con la serie “Roma” podemos seguir el hilo que deja caer la profesora López Güeto sin miedo a perdernos en el laberinto. El libro es delicioso de principio a fin, y riquísimo en detalles, ideas y opiniones que el lector reconoce como suyos en el momento en que los lee. Me explico.

No hay mucha química entre los actores que interpretan a Jon Nieve y Daenerys Targaryen. Caramba. ¡Es cierto! Lo sabía, pero no lo supe hasta que leí De Poniente a Roma. Hay más. Tyrion Lannister es el único personaje de “Juego de Tronos” que ha tratado de manera más o menos profunda a todos los demás, y es un Séneca sin estoicismo que quiere guiar a su sanguinario e irreflexivo sobrino como el filósofo cordobés con Nerón. ¡Eso es! Un Séneca sin estoicismo. ¡Lo sabía! Más. Cersei Lannister es muy mala, y es imposible aportar hechos que la defiendan o que eximan sus actos, así que puede que la elección de Lena Headey para encarnarla justifique la atracción que produce. De acuerdísimo. La ciudad de Braavos recuerda ligeramente a Venecia, sus canales, callejuelas, picaresca, decadencia y poderío económico. Bien. Me habría gustado saber más de la infancia de Brienne de Tarth, y de cómo consiguió, siendo tan machista la sociedad de Poniente, obtener el permiso para recorrer el mundo sola y vestida con armadura. Y a mí. Y seguro que a usted. Aurora López se apoya en un hecho tan enorme y evidente que suele pasar desapercibido: los guionistas de “Juego de tronos” escriben a sus personajes grandes diálogos. No son (solo) los efectos especiales, ni las extraordinarias localizaciones, ni las inteligentes campañas de promoción, ni los presupuestos deslumbrantes. Son los guiones.

Y, claro, Roma. Ned Stark encarna a quien los romanos llamaron el “bonus vir”: valeroso, frugal, estricto. La más romana de las muertes de “Juego de tronos” es el apuñalamiento de Jon Nieve, al que muchos de los Guardias de la Noche consideran un tirano que ha traicionado sus principios al aliarse con los salvajes (la escena de la muerte de Jon Nieve se rueda, casi milimétricamente, como la muerte de Julio César en la serie “Roma”). Vemos rastros del paterfamilias romano en personajes como Tywin Lannister. La ley de los XII Tablas (siglo V a. C.) permite matar nada más nacer al hijo monstruoso, y ¿cuántas veces le dice Tywin Lannister a su hijo deforme que debió deshacerse de él al nacer? La cripta Stark es más que un panteón: es un foco de culto como el de las familias romanas, que también rendían culto a sus muertos, como si nunca abandonaran la vida doméstica. Margaery Tyrell, antes de casarse con Joffrey, visita un orfanato en Desembarco del Rey y entrega a los niños unas figuritas de madera para que recuerden a sus familiares difuntos, y en los altares de las casas romanas se representaba de ese modo a los antepasados. Fascinante.

Las vidas paralelas de Roma y Poniente habrían encantado a Plutarco.

De Poniente a Roma (La huella clásica en Juego de tronos) Aurora López Güeto Tecnos, 2020 243 páginas 13,99 euros