Volverás a Metrópolis

Montenegro actúa sobre las secuencias de la película de una forma muy rigorista, en un radical blanco y negro, luces y sombras en colisión, que incluso parece emular el grano del celuloide, integrando elementos expresionistas y art decó de forma orgánica. Compone las páginas como un conjunto, no en función de sus viñetas, y limita los textos a lo esencial: funcionan como si fueran los intertítulos de la película original. Pero su aproximación a “Metrópolis” no es una adaptación convencional de las secuencias a un formato cómico, sino que Montenegro aborda la obra de Lang desde una óptica marcadamente conceptual: la novela gráfica no sustituye al filme ni lo radiografía sin más, sino que establece un diálogo con él.

En esta operación, Montenegro logra notables hallazgos. La defragmentación ocasional de algunas secuencias le permite profundizar hasta su condición nuclear, logrando acertadas combinaciones como en el turno de trabajo de Freder o la caída fatal del clon de Eva. Aparte, su forma de plasmar y manejar la masa, un elemento clave en el filme, es muy poderosa, y alcanza cotas notables, como en el cuadro en el que la auténtica María se interna en la ciudad de los trabajadores y se ve rodeada por los niños abandonados, que tendrá una acerada réplica en la posterior acusación de sus padres. Pero este poderío de algunas escenas y su propia forma de concebir la adaptación, que propicia auténticos fogonazos visuales, dificulta en ocasiones hacer una lectura continuada y autónoma del relato. Su naturaleza es otra: la de un poderoso complemento y una sugerente traducción al medio gráfico de esa obra capital que es la “Metrópolis” de Lang.