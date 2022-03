Pilar García Cuetos y los prerrománicos que fueron

Conocí a Pilar García Cuetos hace más de veinte años (creo que la había visto antes ya en los Cursets de Patrimoni en Barcelona) al invitarla a un acto en 2001, los “Juzgados populares”, que organizaban los “Amigos de Mieres”. Propuse el tema de la “piqueta” y vinieron conmigo, además de Pilar, Gema Adán y Ramón Alvargónzalez, que hablaron con la dureza que lleva la razón y con la educación pareja a la formación excelsa. Luego apareció Juan Luis Arsuaga, el Príncipe de los arqueólogos...

Como agradecimiento por su servicio desinteresado, pero más bien por egoísmo, ya que cada vez que la veo, que la escucho, que la leo, abre nuevas ramas en mi cerebro, y la he seguido desde entonces. La escuché en la Casa de la Buelga, en Ciaño, conferenciando sobre Burdeos, una ciudad que adoro y creía que conocía, con una profundidad que bien podíamos haberla escuchado en la misma capital vinícola. Interesantísimos los cursos en la Universidad de Oviedo que organizó junto con profesores italianos en los que se confrontaban las intervenciones en España de ciudades devastadas y las que se habían producido en Italia, que al final veíamos que, con una carga intelectual mucho más grande en el Abruzzo, habían destrozado cascos históricos en el dopoguerra, mientras que en España el resultado, por tibio y mediocre en muchos casos, no competía tanto con las tramas urbanas históricas existentes...De ahí salieron libros suyos como “Historia, restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española”, y otro en inglés, publicado en Roma, que es “Heritage in conflict. Memory, History, Architecture”.

Son importantes también sus estudios referentes a la memoria incómoda (¡otro tema que me interesa muchísimo!), en los que suele aparecer con sus inteligentes hermanas, que son: Asunción Hernández, que escribe sobre la clonación arquitectónica desde la Universidad de Zaragoza, y en la de Castilla La Mancha Ester Almarcha. De aquí otro libro con las anteriores: “Restaurando la Memoria”. Tiene otros de difusión más general como “El Patrimonio Cultural, Conceptos Básicos” (Ediciones Agapea, Universidad de Zaragoza). También estudio en profundidad torres medievales en Francia...

Tras un esfuerzo grandísimo, escrutando un buen número de archivos de diversas instituciones que le han permitido adentrarse en sus anaqueles con una mirada cribadora desde el prerrománico asturiano, publica ahora “La construcción de una imagen”. Así, además del Ridea, del archivo Mas, de la Academia de San Fernando, de las de Fortunato de Selgas, de las fotos de Clifford... que más o menos conocemos, aparecen otras instituciones como el Colegio de Arquitectos de Cataluña (demarcación de Lérida), el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, el CSIC, el de la Universidad de Burdeos, el Bildarchiv Foto Marburg con las fotos de Hamann, fotos de Jean Auguste Brutails, o de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu...

Nos muestra imágenes de Santa Cristina de Lena tras la contienda, que yo sólo conocía precisamente por verlas en otra conferencia suya, pero que no he podido encontrar de otra manera. Otras más vistas por haberlas difundido ella misma, como las de Ferrant en las ruinas de la Cámara Santa tras las explosiones bélicas, que aparecen en su magnífico y agotadísimo libro “El prerrománico asturiano. Historia de la arquitectura y restauración (1844-1976)”. Curiosísima la foto del testero de San Pedro de Nora cerrado totalmente, sin la ventana trifora. Fotos, también, por desgracia, tras la guerra, de dicha Iglesia, y además, no se sabe que fue más intenso, tras Luis Menéndez-Pidal.

De la fundación José Candín que la edita no tengo mucho que decir además de muchísimas gracias, ya que un libro así sólo sale a la luz desde el patrocinio generoso de fundaciones como esta, que, como saben, es “famosa en el mundo entero”.

Escribe Xuan Bello que decirle a un niño que la Luna es un satélite que está a tantos kilómetros de la tierra es una crueldad, con toda la capacidad poética que tiene esa luz en la noche. El libro que acaba de publicar Pilar es, en cierto modo, una manera de decirnos a nosotros que gran parte del prerrománico asturiano que tanto admiramos no es original, sino que es el resultado de una reedificación tras los daños que, no sólo el tiempo, sino la guerra y las propias restauraciones, han producido. Es una manera de sacarnos del cómodo y pueril desconocimiento hacia una realidad, científica y fotográfica, de la mano de la catedrática García Cuetos, que como ella misma dijo en la presentación, es ya, por méritos propios, un eslabón más de esa cadena de estudiosos, que desde que Jovellanos acertó en llamarlo arte asturiano, van conformando el saber de este tesoro que, con tanto cariño, los asturianos queremos mantener y ella nos ayuda a descubrir y conocer mejor.