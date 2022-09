Ildefonso Falcones: "Estamos viviendo una involución, con ideologías tremendamente racistas"

Con más de once millones de ejemplares vendidos, Ildefonso Falcones (Barcelona, 1959) se ha convertido en uno de los escritores españoles vivos más leídos del mundo. Con 'La catedral del mar' (2006) rompió todos los registros y desde entonces la publicación de un libro suyo es ya todo un acontecimiento. En su nueva novela, 'Esclava de la libertad' (Grijalbo), Falcones narra la lucha por la libertad de dos mujeres negras en dos épocas distintas: la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI.

¿Por qué quiso abordar ese oscuro pasado?

Siempre me había interesado. De hecho, en 'La Reina descalza' ya introduje el personaje de una antigua esclava cubana. Cuando hablamos de esclavitud pensamos siempre en épocas muy lejanas, pero España fue el último país occidental que abolió la esclavitud en el año 1880. Mis abuelos fueron coetáneos de ese pasado y eso me impactó mucho. Vi la posibilidad de establecer una línea creíble entre el Madrid actual y aquella época y me pareció una buena trama.

Dedica mucho tiempo a documentarse antes de ponerse a escribir sus novelas históricas.

Sí, pero para esta novela todo ese trabajo ya lo había realizado hace años. De hecho, yo ya había propuesto a mi editorial 'Esclava de la libertad', pero decidimos posponerla para mantenerme en un registro de corte más histórico, porque en esta novela la mitad de la trama se desarrolla en la época actual. Ahora, tras cinco novelas, yo creo que puedo permitirme esta licencia. Aunque volveré a la histórica pura y dura.

Además de entretener, ¿esta novela busca también concienciar?

Mi objetivo fundamental es el entretenimiento. Si luego puede haber algún tipo de reacción, pues encantado. De hecho, algunas personas que han leído la novela me han comentado que observan las cosas diferentes en cuanto a este tema. Reparar esa injusticia y la lacra de esa época es imposible, pero es importante que se sepa para, quizá, poder alejarnos de los racismos y la xenofobia. Lo que ocurre es que estamos en un proceso incluso involutivo en el que están floreciendo ideologías tremendamente racistas.

Una parte de la trama transcurre en el Madrid actual. ¿Era importante para usted establecer esa conexión entre pasado y presente?

Sí, para mí era primordial llevar al lector la impresión de que lo tenemos muy cerca. Hay varios libros que analizan el origen de algunas grandes fortunas en España, un rastro que parte de esa esclavitud. Yo no creo que ningún español tengamos que sentirnos responsables de lo que sucedió hace 150 años, pero es evidente que algunas familias habrán tenido que afrontar un problema ético y moral importante.

"Tengo varias novelas guardadas en un cajón porque nadie las quiso publicar"

¿Ha leído muchas novelas de esclavos?

Leo mucho en general. En su día me impactó mucho 'Raíces', de Alex Haley.

¿Escribir esta novela le ha ayudado a olvidarse un poco del cáncer de colon que padece?

Sí, sí. La escritura de esta novela ha sido terapéutica para mí. Me ha permitido realizarme intelectualmente dentro de la magia de la literatura y olvidarme de la realidad, aunque he sufrido cuatro operaciones en este tiempo. Dentro de la gran desgracia de padecer esta enfermedad, tengo la fortuna de que ya no trabajo como abogado y de que tengo un oficio que puedo compaginar con esta situación.

¿Por qué empezó a escribir? ¿Qué le aporta?

Me aporta la posibilidad de desarrollar y plasmar mi imaginación. El ser humano tiene una capacidad imaginativa infinita, que es lo que nos caracteriza. Poder plasmarla es toda una suerte.

¿Cómo fue pasar de trabajar en su bufete a convertirse en uno de los autores más leídos del país?

Yo he sido siempre un lector voraz y la forma de expresar mi imaginación fue siempre a través de la escritura. De hecho, he escrito desde siempre y tengo varias novelas en cajones que nadie me quiso publicar. Todo cambió cuando conseguí que me publicaran 'La Catedral del mar' después de cinco años años llevándola debajo del brazo y de que no la quisiera nadie. Intenté aguantar un tiempo las dos actividades pero fue imposible. El cambio fue complejo porque salté de un campo en el que prima el pragmatismo más absoluto a una visión de fantasía, algo totalmente contrapuesto. Incluso el lenguaje que utilizas es absolutamente diferente.

¿Siempre quiso hacer novela histórica?

No no, esas que nadie quiso no eran de género histórico, pero como todas me las rechazaban decidí probar suerte (ríe). Yo conocía bastante bien la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona porque está detrás de los juzgados y ahí siempre se tiene mucho tiempo perdido. Así se fraguó todo y a partir de ahí seguí el camino.

¿A qué achaca el gran éxito de la novela histórica?

Siempre lo ha tenido. Yo creo que la vida en la que vivimos, con tanto estrés y tensión, casa bien con el género histórico, porque nos aporta una visión más reflexiva y calmada y nos muestra realidades y vidas muy diferentes.

"Hacienda utiliza la presión de una forma dictatorial y tremendamente arbitraria"

Finalmente le absolvieron en su pleito con Hacienda.

Bueno, aún seguimos peleando. Ya llevo dos resoluciones favorables y esto se está haciendo duro. En esta última Haciendo hizo cuatro dictámenes diferentes. Si hubiéramos admitido el primero tendríamos que haber pagado más del doble y nos hubiéramos ido a varios millones que se habrían inventado. Por suerte existen los tribunales, pero todo esto te hace pensar que la administración tributaria es tremendamente arbitraria. Por desgracia, esa arbitrariedad lleva a muchos ciudadanos a una situación de inseguridad dramática. Tanto, que se ven obligados a asumir situaciones totalmente injustas. Hacienda utiliza la presión y todos los poderes del Estado de una forma dictatorial y arbitraria.

¿Se le ha tratado de forma diferente por ser un escritor conocido?

Lo que está claro es que se ha hecho un uso mediático de este pleito para crear miedo, con filtraciones constantes. No es nada agradable. Cuando te enfrentas a Hacienda encima se enfadan y es una lucha de David contra Goliat.