David Bustamante: "Me gustan los retos, salir de mi zona de confort"

David Bustamante debutó hace un año en Madrid interpretando a Sam Wheat, el mismo rol que hacía Patrick Swayze en la película 'Ghost'. A partir de este viernes y hasta el 30 de noviembre el musical recala en el Teatre Tívoli de Barcelona, la ciudad donde todo empezó para él gracias al programa 'Operación Triunfo'. El montaje, muy fiel al famoso filme de los años 90 alterna la historia de amor con música pop, efectos especiales y magia. En el reparto también figuran Ana Dachs, que se incorporó hace un mes a la producción en el rol de Molly, la novia de Sam; Christian Sánchez en el papel de Carl, el interesado amigo de Sam y Ela Ruiz como la vidente Oda Mae, "la máquina" como la llama cariñosamente Bustamante por su increíble capacidad vocal. 'Ghost' rivalizará en Barcelona con 'Pretty Woman' -cuya protagonista femenina Cristina Llorente había defendido el rol de Molly en Madrid- estrenado en el Teatro Apolo y 'Golfus de Roma', cuyo estreno en el Teatre Condal este miércoles coincide con el de 'Ghost'.

Para quienes no hayan visto el filme, Oda Mae es ella quien ayuda a Sam a conectar con pareja desde el más allá, tras haber sido asesinado. Bustamante se pasa la mayor parte del tiempo siendo un fantasma. Las primeras dos semanas Bustamante actuará todos los días, pero a partir de la tercera solo lo estará de jueves a domingo. Ricky Merino, que como él se dio a conocer gracias al 'O.T', se alternará con Bustamante en el rol de Sam.

"Este es mi primer musical pero no será el último", ha afirmado el cantante en una concurrida rueda de prensa en el Tívoli. "Tras 21 años de carrera seguir aprendiendo, disfrutando con artistas que admiro es una maravilla poder sorprenderse después de tanto tiempo encima de las tablas a través del musical", ha asegurado Bustamante en la concurrida presentación de 'Ghost' en el Tívoli este viernes. "Esto tiene poco que ver con mis conciertos", dice el artista con una docena de discos publicados. "Pero me gustan los retos y salir de mi zona de confort. Así que cuando llego Silvia Montesinos -directora asociada la productora Let's Go- para ofrecerme esta bendita locura lo hizo con la historia y el personaje ideales. Es una experiencia increíble". En el Tívoli la producción estará dirigida por Albert Garcia pero contará con una plantilla de músicos mínima.

Comunión con 'Ghost'

Bustamante no lo dudó ni un momento cuando le ofrecieron el papel de Sam porque 'Ghost' siempre ha sido parte de su vida. "¡Si me pusieron la música de 'Ghost' en el video de mi primera comunión!", ha exclamado. "He tenido un perrito que se llamaba Ghost y otra que se llamaba Molly. Mis padres siempre estuvieron enamorados de esta película. Y yo tenía que formar parte de esta icónica historia".

Siempre había soñado con adentrarse en el terreno del musical como hicieron sus grandes ídolos, Raphael y Camilo Sexto. "Hay que estar un poco loco para lanzarse al musical pero hay que atreverse", admite, satisfecho con el cambio. Y no le ha costado conectar con la historia romántica de 'Ghost', el motor de la historia. "Entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer: el amor es lo más importante. El amor es el motor del mundo. Sin él, no merece la pena absolutamente nada".

No es lo mismo hacer un concierto y entregarse al público que defender un personaje en un musical casi a diario. "Ha sido un aprendizaje diario. Poco a poco conseguimos que la gente se olvide a David Bustamante, que es lo que ven primero, y vean a Sam Wood", dice el artista. Aún así, vive su papel de manera tan intensa que al acabar necesita un tiempo para desconectar del personaje. "Soy una persona de piel y empatizo mucho con lo que ocurre a mi alrededor. No sé poner una barrera y lo que pasa en escena me desgasta", señala. Tampoco esconde que, si por él fuera, añadiría a la banda sonora dos canciones propias que le van como anillo al dedo a su personaje: 'Devuélveme la vida' y 'No soy un superman'.