¿Es posible celebrar el legado de Michael Jackson sin blanquear sus abusos?

En los dos últimos años, han pasado por los escenarios barceloneses hasta cinco espectáculos musicales diferentes concebidos en forma de homenaje a la música y la figura de Michael Jackson: ‘I want U back’, ‘Michael’s legacy’, ‘Michael Jackson Tribute’, ‘Forever King of Pop’ y ‘This is Michael’. En breve se estrenará un sexto, ‘Amazing Michael Jackson’, en el marco de la “programación familiar” del Teatre Poliorama. No es un fenómeno exclusivo de la capital catalana. Casi medio millón de espectadores han asistido hasta la fecha a las representaciones de ‘MJ The Musical’, un ambicioso montaje estrenado el pasado enero en Broadway que ha sido galardonado con cuatro premios Tony y que prepara ya una gira por todo Estados Unidos y el salto al West End londinense.

Han transcurrido más de 13 años desde que el 25 de junio de 2009 una sobredosis de fármacos acabó con la vida de Michael Jackson y el nombre del autocoronado Rey del Pop sigue siendo un poderoso reclamo a la hora de llenar teatros y vender discos. Lo llamativo del caso es que la marca Jackson mantiene alta su cotización en el mercado del favor popular aun después de que el documental de HBO ‘Leaving Wonderland’ se encargara en 2019 de apuntalar, con testimonios de una crudeza difícil de soportar, las acusaciones de pederastia que desde hacía dos décadas y media planeaban sobre el excéntrico cantante. Inmune a la cancelación Es razonable pensar que las terribles revelaciones contenidas en ‘Leaving Wonderland’ habrían bastado para dinamitar la reputación y contaminar el legado artístico de casi cualquier otro artista. Más en un contexto como el actual, en el que comportamientos que antaño se solían excusar si quien los perpetraba era una figura con poder, fama o prestigio están encontrando al fin la condena que nunca dejaron de merecer. Pero Jackson sigue sentado en su trono pop, inmune a la llamada cultura de la cancelación. No solo no ha sido borrado del mapa (algo que sí les ha sucedido a otros notorios depredadores sexuales como Gary Glitter o el ya fallecido Jimmy Savile) sino que continúa siendo un fetiche idolatrado por varias generaciones (“¡ven con tus hijos!”, dice la publicidad del musical ‘Amazing Michael Jackson’) y una fiable fuente de ingresos que la industria no duda en seguir explotando. El inminente 40º aniversario de la publicación de ‘Thriller’ lo vuelve a poner de manifiesto. ‘Thriller’, el sexto elepé de estudio en solitario de Michael Jackson, llegó a las tiendas el 30 de noviembre de 1982 y, cuatro décadas después, permanece en cabeza de la lista de los discos más vendidos de la historia, con más de 70 millones de ejemplares despachados (algunas fuentes le atribuyen ventas superiores a los 100 millones de copias, pero estas cifras nunca han sido validadas de forma oficial). De las nueve canciones del álbum, siete fueron publicadas como ‘singles’ y todas ellas entraron en el ‘Top Ten’. Producido por Quincy Jones, el elepé ganó ocho premios Grammy y cambió para siempre no solo la manera de grabar los discos sino también el modo de promocionarlos y comercializarlos. Y, por supuesto, convirtió a Michael Jackson en la estrella más rutilante del firmamento pop. 10 canciones inéditas Con un par de semanas de anticipación respecto a la fecha exacta del aniversario, Sony Music publica este viernes ‘Thriller 40’, una edición especial del álbum más exitoso de la historia con nueva portada alternativa que en la versión en CD incluye 10 canciones inéditas y en digital incorpora 15 ‘remixes’ de los temas del elepé original. A todo eso hay que sumarle el próximo estreno de un documental dirigido por Nelson George que aborda el proceso de gestación y grabación de ‘Thriller’ y la descomunal repercusión que ha tenido hasta nuestros días. La película se presentará el 30 de noviembre en proyecciones exclusivas en ocho ciudades del mundo (Madrid será una de ellas). Paralelamente, Nueva y York y Dusseldorf acogerán sendas exposiciones de esas que prometen al visitante “una experiencia inmersiva” centradas en el disco y se preparan fiestas para fans en numerosos lugares del planeta. En su heterodoxa pero fundamental historia de la música pop ‘Yeah! Yeah! Yeah!’, el escritor, crítico, ‘disc-jockey’ y músico británico Bob Stanley sostiene que ‘Thriller’ es “un muestrario de todos los miedos imaginables” que convirtió a Michael Jackson en la mayor estrella del mundo pero también en “la más extraña y alucinada”. “A base de cirugía plástica (aunque él lo negase casi hasta al final) –escribe Stanley-, [Jackson] fue dejando de parecer un ser humano para asemejarse cada vez más a una criatura animatrónica nacida del amor entre el payaso de McDonald’s y el licántropo de ‘Un hombre lobo americano en Londres’”. No es un apunte superficial, aunque lo pueda parecer. En un artículo publicado en ‘The Guardian’ poco después del estreno de ‘Leaving Wonderland’, el escritor y músico neoyorquino Greg Tate, fallecido el año pasado y autor de influyentes estudios sobre cultura afroamericana, afirmaba que justamente a raíz del proceso de “deshumanización” iniciado en la portada de ‘Thriller’, una parte importante del público aprendió a separar “al espectacular cantante de soul y bailarín increíble de sus cada vez más demenciales comportamientos”. Disociación Esa disociación es esencial para comprender por qué hoy el mundo sigue celebrando a Michael Jackson pese a las escabrosas revelaciones que ha ido conociendo sobre la vida privada del artista. Es indudable que frente a la dolorosa versión de la realidad que expone el documental de HBO, uno ya no puede mirar hacia otro lado o echarle la culpa al ‘boogie’ sin parecer sospechoso. Pero la obra del prodigio de Gary, Indiana, ha tenido un impacto cultural y social de tal magnitud y está tan estrechamente vinculada a las vidas de tanta gente que cualquier pretensión de borrar sus huellas está condenada al fracaso. Hay una escena que lo explica de manera contundente. En el juicio al cantante que se celebró en 2004 a raíz de una denuncia de abusos presentada por Gavin Arbuzo (una demanda anterior había acabado en un acuerdo extrajudicial), la acusación presentó como prueba el documental ‘Living with Michael Jackson’, de 2003. Grave error. Cuando empezó la proyección y sonaron las primeras notas de la imbatible línea de bajo de ‘Billie Jean’, los miembros del jurado popular no pudieron evitar mover la cabeza al ritmo de la música. Casi todos ellos debían de tener algún recuerdo asociado a la canción (la omnipresencia de ‘Thriller’, una vez más). Jackson acabó siendo absuelto. Por no hablar de su inabarcable influencia. ¡Si hasta Kobe Bryant confesó que había utilizado los pasos de baile del cantante para mejorar sus movimientos sobre la pista de baloncesto! “La música de Michael Jackson no es una comida –señalaba en un artículo el crítico de ‘The New York Times’ Wesley Morris-. Es algo mucho más básico que eso. Es la sal, la pimienta, el aceite de oliva y la mantequilla. Y la música hecha con esos ingredientes está en todas partes. ¿Por dónde empezamos entonces a cancelar?”. No hay respuesta para eso. ¿Cómo eliminas el rastro y silencias los ecos de un disco que, como ‘Thriller’, está o ha estado en al menos 70 millones de hogares de todo el mundo? Probablemente lo más saludable sea aceptar que ‘Thriller’ es un disco extraordinario y, al mismo tiempo, un poderoso recordatorio de que el arte magnífico puede proceder de personas muy poco ejemplares. Como apunta el crítico de ‘The Guardian’ Alex Petridis, “quizá esté bien seguir escuchando la música de Michael Jackson siempre que venga con una advertencia: que creer que un artista es un modelo de bondad solo porque nos gusta su trabajo es un error lamentable que puede tener consecuencias terribles”.