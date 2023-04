Llingua y propiedá

Hai un textu extraordinariu de Joaquín A. Bonet na "Revista de la Universidad de Oviedo": la conferencia "El teatro asturiano" pronunciada nel cursu de branu de 1941. El periodista y escritor tien d’aquella cincuenta años y la so vida de xixonés y asturianista va seguir hasta 1975. Nun toi seguru de si fuimos quien entós los de Conceyu Bable a tener con él un contautu personal. Pero de mín puedo dicir que reyime muncho siempres coles anéudotes de "Pequeñas historias de Gijón" (1969). Por embargu les circunstancies de la conferencia y los conteníos son especiales porque la guerra civil, con perdón, terminaba de marchar como quien diz y el reutor Sabino A. Gendín malpenes entamaba a encarrilar les coses dempués de la quema del edificiu, la execución del so antecesor, Leopoldo Alas Argüelles, y el peligru d’esapaición de la mesma Universidá d’Uviéu en favor d’una absurda alternativa santanderina. Poro les solemnes pallabres de Bonet suenen a compromisu seriu sobre lo que pensaba él que somos y lo que teníemos que facer el restu del sieglu venti. Paez que trata del teatru asturianu, del que él ye autor críticu y notable, pero en realidá Bonet fai un resume apasionáu del total de la lliteratura asturiana. Non solo de la escrita en castellán, como va ser ortodoxo nes siguientes décades, sinon sobre too de la escrita n’asturianu, que fina con un sorpresivu brinde a que se torne’l Quixote a la nuestra llingua. Amás entremez Bonet nel discursu referencies a la música y a la pintura y al nuestru arte en xeneral col envís de sorrayar que, seya polo que seya, Asturies entá nun ye comprendida pol mundu. Y eso por un motivu fonderu: entá nun se comprende a sí mesma. Bonet, l’estudiosu de Xovellanos, el paisanu de Xixón, conclúi con una orixinal allabancia a la capital: "(…) si algún día llegara a Oviedo un dramaturgo, un artista, en busca del espíritu auténtico de nuestra pequeña patria, podréis decirle con todo derecho: ‘No sigas adelante, Asturias está también aquí’". Pué camentase esto: esti ciudadanu asturianista y bablista, que nun dexa de nomar al Caudillo nesa xornada y llugar, pinta como si fuere de dereches. Y ye que yelo.

Si coyemos otru textu clásicu –ésti más popular–, como pué ser el de Aurelio del Llano de 1928 "Bellezas de Asturias de Oriente a Occidente" y lleemos la introducción con cuidiáu, notaremos cómo la fina'l de Caravia, que por cierto foi socialista cuando mozu : "En esa obra he puesto cuanto dió de sí mi amor por Asturias, por la Patria. Quienes sigan los itinerarios trazados en ella, quedarán satisfechos de las bellezas que se encuentran en su recorrido". ¡Meca, otru que tal! ¿Y cómo andará esti de bable?, diráse. Pues que se miren les páxines 535 a 537 y podrá estudiase un glosariu bien sofisticáu de la llingua campestre del asturianu oriental. Ta bien, dizme la voz llectora de la mocedá d'estos díes del sieglu ventiún. Pero esti Aurelio que tuvo tantos cargos oficiales, ¿nun será d'izquierdes? Home, tampoco ye eso. Conocía a los cabezaleros del ochobre revolucionariu de 1934, y tratábase con ellos, que yá sabéis qu'Aurelio escribió una sensacional crónica d'quellos quince díes. Pero pongamos qu'Aurelio del Llano foi un asturianista de centru. La voz llectora protesta: ¿entós qué ye, que pué sese asturianista, falar y escribir n'asturianu y ser de dereches? A ver, tengo mieu que pa saber eso tengamos que lleer el llibru d'Inaciu Iglesias "Propietarios del mundo, uníos", qu'acaba salir. Ah, ta bien. Entós quedamos neso.