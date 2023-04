Un gran poder femenino

Es "Buenos tiempos", la segunda novela de Victoria González Torralba, pero también puede considerarse la primera. Lo explica: "Mi primer trabajo literario fue una precuela del inspector Méndez, el personaje creado por mi padre, Francisco González Ledesma. Aunque se trata de una novela enteramente mía, me esforcé por respetar su estilo literario y la idiosincrasia del personaje. Ese era el objetivo. Ahora el trabajo ha sido diferente. De hecho, el mayor obstáculo que se me presentó fue hallar mi propia voz. Como periodista estoy acostumbrada a ceñirme a las directrices que marca la realidad, a las que impone el libro de estilo del medio, a las exigencias del jefe de redacción o a las limitaciones de espacio".

Ha sido totalmente libre y "eso se convirtió en un problema al principio porque la libertad te regala infinitas posibilidades de equivocarte. Me cuestionaba constantemente. Me preguntaba si esa era la voz que deseaba tener, mi estilo propio. Hasta que la novela no empezó a tomar forma, no dejé de dudar. Aunque me temo que la incertidumbre es consustancial al proceso creativo. De lo que sí estoy segura es de que estoy satisfecha del resultado final".

Hay "una buena dosis de intriga y una trama principal, que se inicia con la aparición de los restos de un cadáver, pero a medida que se desarrolla la historia se van desplegando más misterios. A eso contribuyen los personajes, llenos de claroscuros. Creo que esta novela gustará a los amantes del género negro, de la novela de intriga, pero no solo a estos. También tiene su dosis de aventura. Juan Sil, uno de los personajes principales, está inspirado en John Silver, de "La isla del tesoro", lo que contribuye a darle un tono particular. También puede considerarse una novela de iniciación, porque Laura, la protagonista, se va transformando hasta cambiar por completo su destino".

Laura está rodeada de hombres: "Sil, que es su jefe en la cantina en la que trabaja, Álex Lobo, un canalla arrogante y atractivo por el que se sentirá atraía, el Hombre de los Perros, un vagabundo inquietante, Antonio, un veraneante que le transmitirá el amor por los libros, o su tío, un hombre egoísta y mezquino. A pesar de ello, creo que en esta novela se respira un gran poder femenino. Son ellas el motor transformador, que se evidencia en la fuerza de Laura o en la de Marieta, un personaje del pasado que influirá en el presente de la protagonista".

Objetivo: el lector lo pase bien y se sumerja en la historia guiado por personajes atractivos y una historia sólida. Como lectora no le gustan "las novelas que crean tramas con grandes expectativas y se desinflan en la segunda parte. Me he esforzado por mantener un ritmo que mantenga enganchado al lector. Aunque ha sido de manera inconsciente, el estilo tiene algo de Silver Kane, el seudónimo con el que mi padre escribió cientos de novelas del oeste que siguieron miles de lectores durante décadas".