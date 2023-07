“Detrás de una pantalla todo el mundo es muy valiente”

Artiz Acevedo está en València para participar en el DreamHack, una experiencia inmersiva en el estilo de vida "gamer" donde la comunidad cobra vida. Acevedo, creador de contenidos, es conocido como Moyorz.

Mucha gente conoce que es creador de contenidos, pero no sabe que sufre osteogenésis imperfecta o huesos de cristal. ¿Podría explicar qué es esta enfermedad?

Esta enfermedad mayormente es que los huesos son frágiles. Hay diferentes grados. Hay gente que lo tiene y no lo sabe porque puede llegar a andar y, dentro de los graves, yo tengo el más grave. Estoy en silla de ruedas, tengo unas deformidades por las fracturas que he tenido a lo largo de mi vida. Tienes que tener cuidado en el día a día para no llevarte golpes y no hacer movimientos bruscos.

Hizo un vídeo en el que explicaba cómo jugaba. ¿Cómo lo hace?

Una imagen vale más que mil palabras y, por eso, hice este vídeo. Yo tengo una adaptación, que es una mesita en la silla. Ahí me pongo el teclado. Con la mano derecha, como se ve en el vídeo, juego con la parte de atrás del revés. Con la mano izquierda, cojo el ratón como puedo. Juego a los juegos como lo hace cualquier persona porque se pueden configurar las teclas a tu gusto y así me defiendo.

¿Tuvo mucha repercusión?

Sí, yo creo que sí. Tuvo más de un millón de visitas. Yo en ese vídeo intenté transmitir el mensaje de que si yo puede, tú puedes. Si yo puedo jugar al Fortnite y ganar una partida, todo se puede en esta vida. Hubo gente que tomó el mensaje de que si yo puedo ganar una partida, tú la puedes ganar, pero otra gente sí que recibió el mensaje que yo quería transmitir.

¿Cómo decidió convertirse en streamer y creador de contenidos?

Yo estaba en un centro ocupacional de Aspace. Me gustaba lo que hacía, pero no me llenaba. Yo por las tardes llegaba a mi casa y empezaba a jugar a la play y ver vídeos. Un día pensé por qué no voy a hacerlo yo. Empecé a hacerlo porque me gustaba editar y hacer las miniaturas, pero me estaba entreteniendo también. Empecé poco a poco hasta que tuvo más repercusión y luego llegó el vídeo y ahí pegué un boom. He pasado por muchos sitios.

¿Cómo es su día a día?

Mi día a día es como una persona cualquiera que sea streamer. Yo tengo el horario más normalizado. Me suelo levantar a las ocho o a las nueve y me pongo a hacer el directo en Twitch. A la una, como y descanso un poco. A las tres, vuelvo a hacer un directo otra vez hasta las cinco o las seis. A las seis, si no tengo nada que hacer de streamer, suelo estar con mi chico, quedo con mis padres o mis amigos. Hago lo que hace cualquier persona. Salir por ahí, tomar algo… Desconectar un poco dentro de lo que puedes porque, si eres streamer o youtuber, tienes que estar las 24 horas conectado. Me gusta estar informado de lo que pasa. Por la noche, si tengo fuerzas, hago un directo antes de ir a dormir. Me pongo un par de horitas.

¿No se aburre de tanta tecnología?

La verdad es que no. Desde pequeño, siempre me ha llamado la atención los videojuegos y no me aburre. Con las tecnologías hago muchísimas cosas, que antes no podía hacer.

¿Qué pasa cuando tiene que hacer un vídeo y no tiene ninguna idea?

Muchas veces te bloqueas y no sabes qué hacer. Muchas veces prefiero disfrutar, ser yo en directo, jugar al juego de moda o que me encanta. Ser yo mismo.

¿Cómo es la relación con los otros creadores de contenidos? ¿Existe rivalidad?

La verdad es que no. Me relaciono muy poco con los demás creadores de contenidos porque voy a mi bola. Si me invitan a un evento, yo acepto y me lo paso bien con ellos. Tengo más contactos ahora.

¿Alguna vez se ha sentido inferior por su situación?

En la vida diaria y cotidiana, hay momentos que te sientes inferior y la gente no tiene empatía con el tema de la discapacidad. Hay que normalizar las cosas e intentar que poco a poco se vaya normalizando.

¿Cree que se van rompiendo barreras?

Sí, ha cambiado mucho el tema desde hace veinte años, pero aún falta mucho por hacer. Es algo que nunca va a acabar, siempre hay que mejorar las barreras arquitectónicas, las adaptaciones… que la gente vea que es algo normal ir en silla de ruedas. Cuando yo era pequeño, me fijaba que me miraban por la calle y ahora me paran para pedirme una foto. Gracias a mi repercusión, la gente igual ve a las personas con discapacidad como algo más normal. Antes sí que notaba que la gente me miraba raro. Ahora también hay gente, pero creo que hay menos. Se ha normalizado, pero, evidentemente, sí que hay que seguir avanzando en estos temas.

Estas plataformas sí que son un buen escaparate para visibilizar esta problemática.

Sí, Internet es una plataforma muy grande que da muchas visibilidades por todas las redes sociales y si haces algo viral… Me conocen por los andares como digo yo.

En redes, ¿ha sufrido algún comentario negativo?

Sí, evidentemente como todos. Tienes “haters” que muchas veces te insultan. La gente va a atacar tus puntos débiles. Si alguien es obeso, atacan su obesidad. Hay gente que me insulta normal y gente que insulta lo que ve. He recibido de todo. El primer comentario que me marcó al principio y ahora me la suda. Me dio miedo porque me decían que si me veían por Pamplona, que era donde yo vivía, me iban a tirar de la silla. Me acojoné un poco. Luego esa gente, seguramente, me ve por la calle y me pide una foto. Estoy seguro que algún “hater” me ha pedido una foto en algún evento.

¿Qué le diría a esa gente?

Que detrás de una pantalla todo el mundo es muy valiente, pero nunca sabes lo que puede pasarte. Que tengan un poco de empatía porque puedes tener un accidente o caer en una depresión. Dependiendo de como estés, un comentario te puede llegar a afectar mucho.

¿Cómo intenta evitar que le afecte?

Somos personas. Hay días que te afecta más y días que te afecta menos. Al llevar tanto tiempo en este mundo, te haces un poco a los comentarios malos. Los humanos nos fijamos más en un comentario malo que en 10.000 buenos. Hay que intentar ver más los comentarios buenos, pero si tienes un mal día y alguien te toca los cojones, pues te afecta.

Muchos padres creen que los videojuegos no son una buena alternativa para el ocio. ¿Qué les diría?

Para mí los videojuegos han sido parte de mi vida y gracias a ellos estoy donde estoy. He conocido a mi pareja, que es el amor de mi vida. La gente cree que los videojuegos son algo malo y depende de cómo los uses. Todo tiene un límite. Te pueden ayudar mucho. He conocido a mucha gente por internet que hablo más con gente que conozco físicamente.