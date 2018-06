La sombra de Julen es alargada

De puertas afuera, los jugadores de la selección española aceptaron con normalidad el relevo de seleccionador, a dos días del comienzo del Mundial. Incluso Sergio Ramos, que intentó convencer al presidente de la federación Luis Rubiales, para que no destituyese a Julen Lopetegui, se había mostrado prudente cuando le pidieron su opinión. Hasta que ayer, en una entrevista a la agencia Efe, el centrocampista del Atlético Saúl se expresó como portavoz del vestuario: "Todos queríamos que estuviese aquí con nosotros".

Hay versiones para todos los gustos sobre lo ocurrido en la concentración de la selección española en Krasnodar entre el anuncio del fichaje de Lopetegui por el Madrid y su destitución. Según algunos medios hubo consenso entre los jugadores para pedir la continuidad del técnico. Con las horas trascendió que no hubo tal unanimidad y que algunos jugadores eran críticos con la decisión de Lopetegui y, sobre todo, con las formas, ya que sólo los del Madrid estaban al tanto de la negociación.

"Obviamente, cuando eres capitán te toca saber un poco más de la cuenta", reconoció Sergio Ramos en víspera del primer partido del Mundial frente a Portugal. El madridista, consciente de que es una referencia en el vestuario, se alejó de las críticas que ese mismo día el presidente de su club, Florentino Pérez, lanzaba hacia el de la federación. "Hay que pasar página cuanto antes", proponía Ramos, que añadió: "Aparte de las valoraciones personales, España debe de estar por encima de los nombres propios. Podemos dar nuestra opinión, pero son las instituciones las que deben decidir".

Más o menos, todos los internacionales siguieron el discurso de Ramos, dando por zanjado el asunto, hasta que ayer Saúl habló muy claro. El centrocampista del Atlético de Madrid, que siempre ha contado con la confianza de Lopetegui, reconoció que lo ocurrido había tenido consecuencias en el grupo: "A dos días del Mundial te cambian el seleccionador y afecta. Hay que romper una lanza a favor de Julen. Todos queríamos que estuviese aquí con nosotros porque lo llevaba trabajando dos años y es una pena que a dos días pasase lo que pasó. Nosotros ahí no tenemos que meternos y lo bueno es que somos una familia. Entonces, al final, hemos intentado hacernos fuertes entre nosotros".

En lo que sí coincidieron todos los jugadores que se han manifestado públicamente desde entonces es en que Fernando Hierro es el sustituto ideal, dadas las circunstancias. Lo dijo en su momento Ramos -"no hay mejor persona para ocupar el puesto"- y lo ratifica Saúl: "La Federación pone a Fernando Hierro, que nos conoce. Es una decisión acertada no traer a nadie de fuera. Él veía todos los entrenamientos y estaba con nosotros, es una persona muy cercana y al final también sabe cómo llevar al grupo, lo está gestionando bien y no ha hecho cambios drásticos. Está intentando cambiar lo menos posible para la comodidad de todos y creo que eso es bueno".