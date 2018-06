Un ascenso que salva al Avilés

El ascenso del Langreo deja estructuradas las categorías del fútbol asturiano de cara a la próxima temporada. Con los descensos de Lealtad y Caudal a Tercera División muchos eran los equipos del Principado que estaban pendientes de este encuentro para salvar la categoría y saber dónde debían competir la próxima temporada.

El tanto de Omar Sampedro sirve, además de para situar al equipo de Ganzábal en Segunda División B en un ascenso histórico, para otorgar la permanencia del equipo de su ciudad, el Avilés, en Tercera División. El mediapunta del Langreo declaró al término del encuentro que "me hubiera gustado que el Avilés no estuviera en esta situación, que no se hablase de lo extradeportivo y que viviera tiempos como cuando yo defendí esa camiseta, donde jugábamos liguillas de ascenso". Además, con el ascenso del Langreo a Segunda División B, el Turón salva la categoría en Regional Preferente, ya que había finalizado cuarto por la cola.