Juanjo García: "La ambición del ADBA puede ser mayor"

El técnico del ADBA, Juanjo García, está listo para afrontar su segunda temporada en el club avilesino, después de lograr la permanencia en al Liga Femenina 2. "Tengo más ilusión que el año pasado. No empezamos de cero y llevamos bastante adelantada la plantilla, más de lo que la teníamos hace un año", afirmó ayer el entrenador en el anunció de su renovación. El técnico reconoció que el objetivo del equipo vuelve a ser la permanencia porque "hay que ser realistas", pero no cree que pasen los mismos apuros que la pasada campaña: "Creo que la ambición del ADBA puede ser mayor. Estamos teniendo suerte con los fichajes y el planteamiento de la plantilla está siendo más equilibrado y con tiempo. Antes de agosto lo tenemos cerrado", sostiene Juanjo García, que añade que el equipo comenzará a entrenarse a principios de septiembre, aunque aún no hay una fecha fija. "La liga comienza el 6 de octubre y tenemos tiempo suficiente para que el equipo llegue preparado", señaló el entrenador.

El técnico afirma que no se pensó mucho su renovación. "El ADBA me dio la oportunidad de ser primer entrenador de un equipo senior, profesional, y no tenía mucho que plantearme", explicó. Algo que agradece el director deportivo Edu López: "Está creciendo con nosotros y hace crecer al equipo. Que repitamos entrenador después de varias temporadas sin hacerlo es síntoma de que las cosas marchan por el buen camino". López, mano a mano con Juanjo García, está buscando una alero, que "ya está cerca de fichar", y una pívot para cerrar el equipo.