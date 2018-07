El caos del Avilés acaba con su filial, que desaparece después de 12 años

La situación del Avilés, presionado por las deudas, se ha llevado por delante a su equipo filial, sostén del primer equipo esta última temporada. El Avilés B, tras el descenso a Segunda Regional -última categoría-, no saldrá a competir. Desaparece tras doce años (fue fundado en 2006) por el descenso y también porque, económicamente, generó el curso pasado un total de 11.000 euros de pérdidas. "En la Escuela tapamos agujeros. Somos solventes. Pero para salir en Segunda Regional podemos salir cualquier año", admite Ulpiano Cervero, director de la Escuela del Real Avilés. "Fue un milagro hacer 33 puntos. Me encontré días de partido en que a las 11 de la mañana tenía ocho jugadores disponibles. Las cosas en el Avilés tienen que cambiar. Fue el año más complicado de toda mi vida", apuntó Leandro Fernández, su entrenador.

Desaparece el filial y sigue con problemas el primer equipo, todavía sin entrenador y con problemas de pagos. "Encima de no cobrar, quieren que estemos en silencio". Las palabras son de exjugador del Real Avilés, Carlinos. La plantilla blanquiazul vive en calma tensa la situación de impagos -que bordean los 50.000 euros- tras una temporada extremadamente inestable. "Vamos a cobrar del primero al último, porque sino no podrán competir. Cada uno gestiona su empresa como quiere, pero dice mucho de alguien si no paga regularmente a sus trabajadores", expresó Carlinos, que el año pasado fue uno de los pesos pesados del vestuario, ahora en las filas del Siero.

En esta línea se expresó el delantero catalán Anselm. "Es duro estar seis meses sin cobrar. Yo vine al equipo para dedicarme al fútbol y al final tienes que buscar la vida como puedes, en mi caso con ahorros", sostuvo. El jugador aguarda noticias desde su tierra natal. "Tengo ofertas de Asturias y de Cataluña. Antes de escuchar al Avilés quiero que cumplan", dijo.

El Real Avilés tiene los derechos federativos bloqueados, tras incumplir el plazo del 30 de junio de la AFE (Asociación española de futbolistas) para pagar cantidades pendientes. La situación no es nueva en la historia reciente de la entidad y ya se toma por costumbre. "Estoy al 95 por ciento seguro de que pagarán. Desde luego, no quiero que el Avilés desaparezca", apuntó Carlinos. Desde el club se afirma que no habrá problemas. Ayer, trascendió que el equipo ya está inscrito en Tercera División.

Castañón, a un paso. Juanma Castañón está cerca de ser el próximo entrenador del Avilés. Procedente del Tapia, ayer aseguró que no podía hacer ninguna declaración al respecto, 24 horas después de afirmar que no tenía noticias del club. La intención del club es presentarle este martes. Otra de las opciones fue Paco Fernández, pero la declinó.