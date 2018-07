Una promesa en el banquillo

De Olmo Maroto hablan maravillas. El segundo entrenador del Avilés para la próxima temporada está ante su gran reto, tras su paso por el juvenil del Trival Valderas -un conjunto de Alcorcón- y el filial del Leganés, la temporada 2013-2014 en Regional Preferente. Maroto, que ya cumplió como readaptador y entrenador de porteros el año pasado, asume ahora más protagonismo. "Solo me preocupa trabajar para el Real Avilés, lo extradeportivo no me interesa para nada", concretó el técnico.

Con una dilata experencia en Madrid, Olmo Maroto tiene carné de entrenador, es licenciado en Actividad Física y el Deporte y fisioterapeuta. Nació en Lorca y llegó a Asturias de la mano de Iván Palacios, después de pedir una excedencia en su puesto de trabajo en la capital de España. Tiene 28 años y ya se le ha visto la cara amarga al fútbol. "Cuando vine para acá el año pasado ya me imaginaba cómo iba a ser esto", revela el entrenador, que se quedó a las órdenes de Xiel y de Manolo Fernández, tras la destitución de Iván Palacios por los malos resultados.

"Con nosotros hizo un papel excepcional. Le auguro un buen camino en el fútbol", comentó Xiel, exentrenador del Real Avilés. "Es una persona muy válida y como compañero fue un sobresaliente", se deshizo en elogios. "En la parte final de la temporada, cuando pegamos el arreón que al final fue lo que salvó al equipo, jugó un papel importante como readaptador de lesiones", concretó el técnico praviano.

"Tiene una disposición enorme. A parte de su polivalencia con nosotros se ofrecía para echar una mano en lo que fuera", explicó Manolo Fernández, quien ocupaba el puesto el año pasado que ahora ostenta Maroto. "Nos hizo hasta el scouting. Todos los lunes nos entregaba un pincho con el partido del rival grabado y analizado. Es una persona que da mucho y que en el Avilés va aportar. Para el club es un verdadero elogio", zanjó Fernández.

Cuerpo técnico. El Avilés incorporó a Lorena Ramos como nueva fisioterapeuta. Inició su carrera en el Llaranes, desde donde pasó al Gozón. También participó en el Aboño y pasó por el Tuilla, su último club. El acuerdo es para esta temporada.